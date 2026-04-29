"Una Barbie de la vida real": esta atleta convertida en modelo fascina a los usuarios de internet.

En la cancha, es una de las mejores reboteadoras en la historia de la WNBA. Fuera de ella, se ha convertido en un verdadero ícono de la moda. La jugadora de baloncesto estadounidense Angel Reese, apodada "Bayou Barbie", representa a una nueva generación de atletas que se niegan a elegir entre deporte y estilo.

La "Bayou Barbie" se ha convertido en un referente cultural.

El apodo no es nuevo. Durante su época universitaria en la Universidad Estatal de Luisiana (EE. UU.), Angel Reese ya era conocida como "Bayou Barbie". Este apodo ha evolucionado a lo largo de su carrera: la llamaban "USA Barbie" durante sus apariciones con la selección estadounidense, "Euro Barbie" durante el partido de la NBA en Berlín en enero de 2026 y "Chi Barbie" en Chicago. Una personalidad multifacética, siempre arraigada en el mundo rosa y plástico de la icónica muñeca, pero con una ambición muy real.

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Primera atleta profesional en desfilar para Victoria's Secret.

En octubre de 2025, Angel Reese hizo historia al convertirse en la primera atleta profesional elegida como Ángel de Victoria's Secret. Desfiló en la esperadísima pasarela del Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York, tras seis años de ausencia de la marca. Para la ocasión, trabajó con un entrenador de pasarela para perfeccionar su forma de caminar y declaró antes del desfile: "Esto estaba destinado para mí".

En la pasarela, Angel Reese apareció con dos looks en color rosa: primero un conjunto floral con una boa, y luego un mono de encaje rosa debajo de una camiseta rasgada, rematado con tacones plateados y enormes alas de ángel blancas.

Una campaña en solitario de Victoria's Secret en 2026.

En abril de 2026, Angel Reese alcanzó un nuevo nivel al convertirse en la imagen de una campaña completa de Victoria's Secret, presentada en la tienda insignia de la marca en Midtown Manhattan. Para la ocasión, lució un vestido-abrigo de pata de gallo en blanco y negro de LaQuan Smith, con hombros estructurados, escote en V, una abertura lateral hasta el muslo y zapatos de tacón negros de punta. Un look totalmente opuesto al de una cancha de baloncesto, pero con la misma energía.

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"Barbie Dream Fest" y la consagración simbólica

En marzo de 2026, Angel Reese fue invitada al "Barbie Dream Fest" en Fort Lauderdale, el primer evento oficial dedicado exclusivamente a Barbie, junto a la tenista estadounidense Serena Williams y figuras como la astronauta Dra. Swati Mohan y la esgrimista olímpica Ibtihaj Muhammad. Esta aparición consolidó oficialmente su estatus como la "verdadera Barbie": un modelo a seguir multidimensional para toda una generación.

Mucho más que un apodo: un emprendedor en movimiento.

Angel Reese no se limita al deporte y la moda. En marzo de 2026, lanzó su propia línea de ropa, "Angel Couture", en colaboración con Juicy Couture. A finales de 2025, presentó su primer modelo de zapatillas con su firma, en colaboración con Reebok. Además, es cofundadora del club de fútbol DC Power FC, presentadora del podcast "Unapologetically" y está cursando una licenciatura en artes culinarias. Un imperio en ciernes, con tan solo 23 años.

En el terreno de juego, nada más ha cambiado.

Toda la atención mediática fuera de la cancha no debe eclipsar lo más importante: Angel Reese es la única jugadora en la historia de la WNBA que ha promediado al menos 12 rebotes por partido en dos temporadas consecutivas. En 2025, promedió 14,7 puntos y 12,6 rebotes por partido, además de 3,7 asistencias y 1,5 robos. "Barbie" juega con la misma intensidad que las demás, y rebotea mejor que nadie.

En resumen, Angel Reese no tuvo que elegir entre jugadora de baloncesto e ícono de la moda; decidió ser ambas cosas a la vez y sin dudarlo. En un mundo que todavía exige con demasiada frecuencia que las mujeres desempeñen un solo papel, la jugadora de baloncesto estadounidense Angel Reese responde con un "doble doble".