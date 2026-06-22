Este exjugador de baloncesto, que mide 2,31 metros de altura, ha dado el salto a la industria cinematográfica.

Soñaba con convertirse en una estrella del baloncesto. Sin embargo, es en la gran pantalla donde Robert Bobroczkyi brilla con luz propia. Con una estatura de 2,31 metros (7 pies y 7 pulgadas), el rumano ha emprendido una carrera en Hollywood que sorprende a sus antiguos seguidores del baloncesto.

Un físico "excepcional" desde la infancia.

Nacido el 17 de julio de 2000 en Arad, Rumania, Robert Bobroczkyi desafió las expectativas desde muy pequeño. Según los informes, a los 8 años ya medía aproximadamente 1,88 metros, superando la estatura de su madre. A los 12 años, ya había superado a su padre. De adulto, ahora mide 2,31 metros, una estatura excepcional que lo convierte en una de las personas más altas de su generación. Este rápido crecimiento no es un misterio médico: se ha confirmado que no padece ninguna anomalía de crecimiento, sino que simplemente se beneficia de una constitución genética excepcional.

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Una familia de atletas de élite

Robert Bobroczkyi debe su extraordinario físico en gran parte a sus padres, ambos atletas consumados. Su padre, Zsigmond Bobroczkyi, es un exjugador internacional de baloncesto rumano, de 2,16 metros de altura, que jugó junto al gigante de la NBA Gheorghe Mureșan. Su madre, Brunhilde, exjugadora de voleibol y balonmano, mide 1,85 metros. Criado en esta familia de atletas, el joven Robert se sintió naturalmente atraído por una carrera en el baloncesto, donde su físico parecía augurar un futuro brillante.

Un comienzo prometedor en la cancha.

La carrera deportiva del joven rumano comenzó en 2014 cuando el club italiano Stella Azzurra lo reclutó para su academia juvenil. Allí, jugó como pívot y contribuyó a la victoria de su equipo en el campeonato sub-15. Reconocido por su tiro de media distancia y su habilidad para pasar el balón, cruzó el Atlántico en 2016 para unirse al prestigioso Instituto SPIRE en Geneva, Ohio. Convertido en una sensación mediática, alimentó las ilusiones de una futura estrella rumana de la NBA. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Cristiana de Rochester en Michigan, finalizando su carrera universitaria en 2022.

Una carrera en el baloncesto obstaculizada por problemas de espalda.

Aunque su carrera parecía prometedora, la realidad física acabó alcanzando a Robert Bobroczkyi. El exjugador de baloncesto sufre de escoliosis severa y dolor de espalda crónico, consecuencias directas de su físico, supuestamente excepcional.

Estos problemas de salud complicaron gradualmente su carrera deportiva de alto nivel, poniendo fin a sus ambiciones profesionales en el baloncesto. En 2022, en un podcast estadounidense, él mismo habló de "la posibilidad de tener que buscar otros horizontes". Una transición que describió como "difícil" para un joven cuya vida, hasta entonces, parecía girar en torno a la cancha de baloncesto.

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De la cancha de baloncesto a la gran pantalla con Alien: Rómulo

En 2024, el destino de Robert Bobroczkyi dio un giro inesperado. Debutó en el cine con "Alien: Rómulo", la novena entrega de la saga de terror dirigida por Fede Álvarez. Interpretó a "El Descendiente", un híbrido mitad humano, mitad xenomorfo que aparece en el acto final de la película.

El actor fue elegido por su singular físico: su cuerpo alto y delgado, junto con su peculiar forma de andar, permitieron dar vida a la criatura con mínimos efectos digitales. Gran parte de la interpretación se basó en el maquillaje y las prótesis, lo que requería entre cinco y seis horas de preparación cada mañana.

Una actuación elogiada por todo el equipo de filmación.

A pesar de su falta de experiencia actoral, Robert Bobroczkyi impresionó a todo el equipo de filmación. El director Fede Álvarez elogió públicamente su trabajo: "Ofreció una actuación increíble para alguien que nunca había hecho nada parecido. Ser alto es una cosa; al lado de Cailee [Spaeny], que mide 1,52 metros, es mágico. Pero aportó un talento que nos dejó a todos boquiabiertos".

El supervisor de efectos visuales de la película, Daniel Macarin, declaró a Variety: "La primera vez que vi las tomas con este actor, de más de dos metros de altura, con su vestuario, fue aterrador". Para prepararse para el papel, Robert Bobroczkyi se sometió a varios meses de entrenamiento en actuación y movimiento escénico.

Un papel secundario en Backrooms, otra franquicia muy esperada.

El éxito de la película "Alien: Romulus" le abrió las puertas de Hollywood al joven actor rumano. En 2026, Robert Bobroczkyi continuó su prometedora carrera al unirse al elenco de "Backrooms", la esperadísima adaptación cinematográfica de la franquicia de terror nacida en las redes sociales. Bobroczkyi interpreta a una criatura aterradora, confirmando así su posición como actor especializado en personajes inquietantes y descomunales. Es un nicho en el que sigue los pasos de otros grandes actores como el fallecido Neil Fingleton ("Juego de Tronos", "X-Men").

Un cambio de carrera que conecta con las generaciones más jóvenes.

Más allá de su desempeño individual, la trayectoria de Robert Bobroczkyi resuena especialmente en su generación. En un momento en que muchos jóvenes atletas ven truncadas sus carreras por lesiones, su historia demuestra que es posible recuperarse y transformar una característica física en una ventaja profesional.

Además de su carrera como actor, también estudia ciberseguridad en la Universidad Cristiana de Rochester, lo que demuestra su negativa a limitarse a un solo camino. Este enfoque multidisciplinario dice mucho de su adaptabilidad.

De la cancha de baloncesto a la gran pantalla, Robert Bobroczkyi ha protagonizado una de las transiciones profesionales más inesperadas de nuestro tiempo. El exjugador de baloncesto rumano se ha consolidado, con tan solo dos películas, como una figura clave del cine de terror contemporáneo. Esta trayectoria demuestra que el final de una carrera deportiva también puede ser el comienzo de otra aventura, a veces mucho más sorprendente de lo que cualquiera podría haber imaginado.