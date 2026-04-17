La actriz Anne Hathaway causa sensación en Nueva York con un vestido "atrevido".

Anne Hathaway regresó triunfalmente al corazón de la Semana de la Moda de Nueva York, donde se consagró como actriz e ícono de estilo. En un evento importante, la protagonista de "El diablo viste de Prada" lució un sofisticado vestido negro que combinaba una silueta ceñida, un escote en la espalda y detalles de encaje. El conjunto se complementó con una larga boa de plumas y un look decididamente dramático.

Una silueta de alta costura en la primera fila.

El vestido de Ralph Lauren, perteneciente a la colección otoño/invierno de la firma, presentaba una silueta ajustada, un escote alto y cerrado, y una falda larga y fluida acentuada por un encaje negro estructurado. El tejido suntuoso y ligeramente transparente dejaba entrever la tela negra que se encontraba debajo, realzando el efecto sensual y convirtiendo el atuendo de Anne Hathaway en una auténtica pieza de pasarela.

Una interacción muy elaborada de capas

Anne Hathaway añadió una larga boa de plumas, que llevaba sobre los hombros, a este llamativo conjunto, que evocaba la elegancia teatral de la alta costura de Hollywood. Completó el look con gafas de sol extragrandes, botas negras y un peinado liso, creando un marcado contraste entre el movimiento de las plumas, la silueta rígida y la sencillez minimalista de su rostro.

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Una imagen de diva modernizada

Con esta aparición, la actriz estadounidense Anne Hathaway jugó la carta de la "diva", sin dejar de lado un estilo muy contemporáneo. La elección de Ralph Lauren, una marca típicamente estadounidense, también aludía a su papel de icono de la moda, a medio camino entre el Andy Sachs de antaño y una mujer poderosa que domina su estética a la perfección.

Las imágenes de aquella noche, ampliamente difundidas en la prensa de moda y del mundo del espectáculo, mostraban a Anne Hathaway rodeada de flashes, observada desde todos los ángulos, reforzando la idea de que su elección de vestuario se ha convertido en un acontecimiento en sí mismo. Con este vestido, demostró una vez más que la moda, para ella, no es simplemente una herramienta publicitaria, sino un verdadero lenguaje, preciso y contundente, que se expresa con la misma eficacia en la alfombra roja que en las calles de Nueva York.