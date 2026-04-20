Paris Hilton pone a prueba a su guardaespaldas; el vídeo divierte a los internautas.

La socialité y empresaria estadounidense Paris Hilton es una asidua de Coachella, pero este año, una vez más, fue su guardaespaldas quien, sin querer, acaparó toda la atención. Un video de ella corriendo bajo el intenso calor del desierto californiano, con su fiel agente de seguridad pisándole los talones, se viralizó rápidamente.

Tommy, el guardaespaldas más solicitado de Coachella.

La propia Paris Hilton compartió el vídeo, rindiendo homenaje a su guardaespaldas: "Llevo años corriendo de un lado a otro con mi equipo de seguridad en Coachella. ¡Tommy es el mejor!". En las imágenes, se la puede ver dando vueltas de un extremo a otro del festival mientras Tommy hace todo lo posible por no perderla de vista.

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Los usuarios de Internet (casi) ganaron

El vídeo se viralizó rápidamente en TikTok y X (antes Twitter), generando una avalancha de reacciones divertidas. Muchos elogiaron la profesionalidad y la resistencia de Tommy, mientras que otros simplemente se rieron a carcajadas de esta peculiar pareja: una estrella despreocupada y enérgica y un guardaespaldas impasible condenado a seguirlo paso a paso bajo el sol de Indio.

Sin embargo, algunos internautas también expresaron críticas, calificando la escena de irrespetuosa y argumentando que era inapropiado obligar al guardaespaldas a correr de esa manera con fines publicitarios, recordando que su función es garantizar la seguridad y no participar en un montaje. Otros matizaron estas reacciones, sugiriendo que el guardaespaldas podría haberse sentido perfectamente cómodo con la situación y haber consentido la grabación del video.

Paris Hilton, la reina indiscutible de Coachella.

Para la edición de 2026, Paris Hilton se lució con su look: lució unas botas altas de plataforma Demonia, un claro guiño a la estética Y2K que la catapultó a la fama en la década de 2000. Además, organizó su propio evento en el festival para su marca de cuidado de la piel "Parívie" y asistió al Neon Carnival. Sin duda, es incansable; Tommy puede dar fe de ello.

En definitiva, esta escena desenfadada y espontánea captura a la perfección el espíritu de Coachella, al estilo Paris Hilton: una mezcla de glamour, energía desbordante y caos deliberado. Entre la admiración por la resistencia de Tommy y las críticas más sutiles, el episodio ha logrado al menos un objetivo: recordarnos que Paris Hilton es una figura ineludible en el espectáculo mediático.