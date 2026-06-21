Bruna Marquezine optó por un look playero para su última sesión de fotos.

Bruna Marquezine vuelve a ser noticia por su estilo. La actriz brasileña fue fotografiada en una playa de Río de Janeiro junto a su pareja, el cantautor canadiense Shawn Mendes, luciendo un look playero que causó furor en las redes sociales.

Un día de playa en São Conrado

Fue en la famosa playa de São Conrado, en Río de Janeiro, donde Bruna Marquezine disfrutó de un día de playa con su pareja, el cantante canadiense Shawn Mendes. Las fotos, compartidas en línea por la agencia fotográfica BackGrid USA, muestran a la pareja visiblemente relajada, disfrutando de un momento íntimo en un entorno idílico.

Un traje de baño de playa de dos piezas color azul turquesa con escote pronunciado.

Para esta soleada salida, Bruna Marquezine optó por un bikini de playa en un vibrante tono verde azulado. La parte superior, con un pronunciado escote, se combinó con la braguita a juego, creando un look monocromático. Esta elección de color, a medio camino entre el azul y el verde espuma de mar, realza la luz brasileña y contrasta con el clásico blanco y negro de la ropa de playa. Un color fresco y luminoso, perfecto para el ambiente veraniego.

Un look de belleza minimalista

En cuanto a su imagen, Bruna Marquezine optó por un look natural. La actriz lució un maquillaje mínimo, perfecto para un día de sol y playa. Su cabello corto, ahora peinado en suaves ondas, se dejó al natural, para lograr un aire deliberadamente relajado. Este enfoque discreto, muy diferente de los looks pulidos que a veces luce en apariciones oficiales, ilustra otra faceta de su personalidad: la de una joven segura de sí misma, que no necesita artificios para brillar.

Un collar con colgante de oro para completar el look.

Para completar su atuendo, Bruna Marquezine optó por un único accesorio, cuidadosamente elegido: un delicado collar con un colgante dorado. Este discreto detalle añade un toque de sofisticación al conjunto sin restarle sencillez. En un entorno playero, donde las joyas suelen pasar desapercibidas, este pequeño detalle dorado destaca como un sello distintivo de estilo. Este enfoque minimalista demuestra que no es necesario recargarse de accesorios para lucir radiante.

os haters que me perdoem mas a Bruna Marquezine tá um ABSURDO nessas fotos de hoy pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 – ☙ (@layzhis) 10 de junio de 2026

Una salida amistosa con Shawn Mendes.

Más allá de su estilo, fue el ambiente del momento lo que más llamó la atención. En las fotos compartidas en línea, Bruna Marquezine y Shawn Mendes se muestran muy unidos, tomados de la mano e intercambiando sonrisas durante su paseo. Este afecto público confirma una historia de amor que parece florecer lejos del habitual revuelo mediático. El paisaje de Río de Janeiro, con su luz dorada y su ambiente relajado, también proporcionó el escenario perfecto para esta escapada romántica.

Reacciones entusiastas en las redes sociales

Las imágenes rápidamente desataron una oleada de comentarios en las redes sociales. Debajo de las publicaciones que compartían las fotos, los fans de la actriz inundaron la sección de comentarios con mensajes de admiración. "Bruna tiene un cuerpo maravilloso", escribió un usuario, mientras que otro simplemente afirmó: "Bruna es tan hermosa". Estas reacciones entusiastas demuestran el fuerte cariño que su comunidad siente por la actriz, a quien siguen tanto por su carrera cinematográfica como por su estilo en las redes sociales. Una popularidad que se mantiene intacta temporada tras temporada.

Con su conjunto color turquesa, un discreto collar y un maquillaje minimalista, Bruna Marquezine logra un look playero a la vez sofisticado y radiante. Junto a su pareja, Shawn Mendes, la actriz brasileña confirma una vez más su habilidad para transformar incluso los momentos cotidianos más sencillos en imágenes impactantes.

