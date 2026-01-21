Con su look "atípico", esta patinadora redefine los códigos de la moda deportiva.

La patinadora artística estadounidense Alysa Liu, medallista de plata en el Campeonato de EE. UU. de 2026, cautiva al público más allá del hielo gracias a su peinado. A sus 20 años, esta integrante del equipo olímpico para los Juegos de Milán-Cortina 2026 luce anillos decolorados en su cabello castaño, un estilo "atípico" que ha arrasado en las redes sociales y está redefiniendo los códigos de la moda deportiva.

Anillos que cuentan una historia

En una entrevista con NBC New York , Alysa Liu reveló el significado de su peinado, cultivado con paciencia desde finales de 2023. "Me hago una raya cada año, a finales de diciembre. Esta me durará un año antes que la siguiente", explicó. Tres anillos de luz adornan su cabeza, símbolo de un ritual anual que marca el paso del tiempo. Quería tonos más claros de lo habitual —muy diferentes a su típico pelirrojo—, pero su castaño oscuro se resistía, requiriendo productos profesionales y dos visitas a la peluquería.

Un sentido homenaje a su peluquero

Alysa Liu se aseguró de agradecer a Kelsey, su estilista de San Luis , a quien conoció en el Campeonato de 2026. "Me ajustó el tono a la perfección, mi cabello está sano y es justo lo que quería", enfatizó la campeona. Kelsey compartió el proceso en Instagram, elogiando a la patinadora como "humilde, divertida e inspiradora". Este dúo creativo dio como resultado un halo luminoso, perfecto para sus rotaciones sobre el hielo.

Un campeón que se atreve a todo

Tras su regreso triunfal en 2024, coronada con un título mundial en 2025, el primero para una estadounidense en 19 años, Alysa Liu se ha consolidado como la favorita al oro olímpico. Su peinado, muy alejado de los elegantes estándares del patinaje artístico, ha cautivado a los aficionados que adoran esta libertad estilística. En Instagram y TikTok, las reacciones son a raudales: "un estilo que combina rendimiento y personalidad", lo que demuestra que la atleta destaca tanto en creatividad como en triples axels.

Con los Juegos Olímpicos de 2026 a la vuelta de la esquina (del 6 al 22 de febrero de 2026), Alysa Liu encarna una nueva generación: técnica impecable y un look atrevido y poco convencional. Sus anillos blanqueados son más que un simple detalle estético; celebran el crecimiento personal e inspiran a las jóvenes atletas a abrazar la originalidad.