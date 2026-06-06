Selena Gomez sorprende a los internautas con un nuevo color de pelo.

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo color de cabello en una publicación compartida desde Londres, donde actualmente se encuentra filmando. El cambio no pasó desapercibido.

Una sorprendente transformación capilar

El 2 de junio, Selena Gomez publicó en Instagram una serie de fotos de su viaje a Londres. Hacia el final de la serie, sorprendió a todos: en una selfie, sentada con las piernas cruzadas en una cama, cambió su habitual cabello castaño por unos vibrantes rizos cobrizos. Un breve video, grabado frente a un espejo, confirmó esta "metamorfosis".

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Probablemente una peluca para un papel.

Aunque este cambio pueda parecer sorprendente, se explica por las necesidades del rodaje. Selena Gomez se encuentra actualmente en Londres para la sexta temporada de la serie "Only Murders in the Building". "Están pasando cosas increíbles", escribió en la foto, refiriéndose a la serie y expresando su admiración por la capital británica. Es muy probable que este cabello rojo sea una peluca que usa para su personaje.

Los aficionados ganaron

Sea cual sea el motivo, el resultado cautivó a la comunidad de Selena Gomez. En los comentarios, sus seguidores inundaron el blog con reacciones entusiastas, muchos elogiando el tono cobrizo que, según ellos, "le sienta de maravilla". Entre corazones y mensajes de admiración, la publicación rápidamente generó una oleada de halagos.

Rodaje de la sexta temporada en Londres

Esta transformación se produce en medio de las numerosas noticias que rodean a la exitosa serie de comedia de Hulu, protagonizada por Selena Gomez junto a los comediantes Steve Martin y Martin Short. La sexta temporada se confirmó tras la emisión del final de la quinta en octubre de 2025. Una novedad: parte de la trama ahora se desarrollará en Londres, donde el elenco y el equipo se han mudado. Selena Gomez no oculta su estrecha relación con sus compañeros de reparto, a quienes recientemente describió como sus "chicos favoritos".

Con este inesperado cabello rojo, Selena Gomez confirma su predilección por las transformaciones y su habilidad para generar intriga. Entre las insinuaciones sobre su próximo papel y el placer de sorprender a sus fans, mantiene la expectación por la nueva temporada de "Only Murders in the Building".