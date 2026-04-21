El vestido y el corte del vestido de la cantante Christina Aguilera causaron sensación en la alfombra roja.

La cantautora estadounidense Christina Aguilera no acudió a la entrega del premio Breakthrough Prize 2026 solo para hacer acto de presencia. Su entrada fue impactante por partida doble: lució un elegante vestido negro y un corte de pelo que sorprendió a todos.

Un look diseñado de pies a cabeza.

En la 12.ª Ceremonia de Entrega de los Premios Breakthrough, celebrada el 18 de abril de 2026 en Santa Mónica, Christina Aguilera deslumbró con uno de los looks más comentados de la noche. La cantante lució un vestido negro con escote Bardot y un corpiño estructurado con efecto piel que creaba una silueta de reloj de arena. La falda se transformaba gradualmente en un drapeado plisado con paneles semitransparentes, contrastando con la formalidad de la parte superior. Una ligera cola en la espalda suavizaba el conjunto.

Esa noche, Christina Aguilera estuvo acompañada por su prometido Matthew Rutler, quien lució elegante con un traje negro. Juntos, formaron una de las parejas más elegantes de la ceremonia de entrega del Premio Breakthrough de este año, apodado los "Óscares de la ciencia".

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Accesorios que combinan con la temática negra.

Christina Aguilera completó su atuendo con un collar que lucía una gran piedra oscura en una cadena de diamantes de tejido apretado, una delicada pulsera y varios anillos. Unos zapatos de tacón negro con punta abierta remataron un look completamente monocromático, armonioso desde el primer vistazo hasta el último detalle.

La verdadera sorpresa: el corte de pelo.

Si bien el vestido sin duda llamó la atención, fue su nuevo corte de pelo lo que generó más reacciones. Conocida por su larga melena rubia, Christina Aguilera llegó con un bob a la altura de la barbilla con puntas ligeramente rizadas, que enmarcaba su rostro de forma limpia y casi geométrica. El toque distintivo: un flequillo corto. El corte, obra del estilista Yuichi Ishida, logra un equilibrio entre la audacia moderna y la elegancia refinada.

Al optar por un look completamente negro impecable y una transformación radical de su cabello, Christina Aguilera demostró que sabe sorprender. Combinando la sofisticación clásica con un toque moderno, hizo una aparición memorable y reafirmó su estatus de ícono capaz de reinventarse sin pasar desapercibida.