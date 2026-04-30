"¡Ya basta!": El rapero Ice Spice se atreve a lucir un atuendo que está causando revuelo en internet.

Fabienne Ba.
@icespice / Instagram

La rapera estadounidense Ice Spice celebró su cumpleaños a su manera: con un llamativo atuendo de noche que generó miles de reacciones en tan solo unas horas. Fiel a su imagen y estilo, volvió a acaparar la atención en las redes sociales, donde su vestuario y su presentación fueron objeto de numerosos comentarios por parte de sus fans y los medios de comunicación.

"Soy el pastel de cumpleaños": una leyenda que prepara el escenario.

La rapera Ice Spice publicó una serie de fotos en Instagram con la simple leyenda "soy el pastel de cumpleaños", una referencia a su cumpleaños, pero sobre todo, una forma de marcar el tono de su look. Las fotos, tomadas en un ambiente acogedor de club con iluminación tenue, rodeada de amigos, transmiten un ambiente festivo de principio a fin.

Un look ultracorto en tonos champán y rosa empolvado.

Para la ocasión, Ice Spice lució un top ajustado color champán dorado, combinado con unos microshorts rosa pastel y tacones dorados. Su larga melena pelirroja y rizada caía en ondas hasta el borde de los shorts, y un maquillaje rosado completaba un look en suaves tonos dorados.

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Una estética nocturna que está causando controversia.

La publicación generó rápidamente una oleada de reacciones. "¡Es perfecta!", "¡Qué guapa!" , respondieron con entusiasmo los fans. Sin embargo, su atuendo también suscitó comentarios más contradictorios, con algunos que lo calificaron de "demasiado corto" y "demasiado revelador". Es importante recordar que la forma en que una mujer elige vestirse es enteramente su prerrogativa: si un atuendo se considera corto o no es una cuestión de opinión personal y no debería ser objeto de debates sobre el cuerpo o la apariencia de las mujeres, sean famosas o no.

Microshorts, tacones dorados y un pie de foto bien elegido: Ice Spice no necesita una alfombra roja para causar sensación. Con cada publicación, nos recuerda que su imagen está tan cuidadosamente elaborada como su música.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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