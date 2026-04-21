"Un milagro": A los 44 años, Natalie Portman anuncia que está embarazada.

Natalie Portman compartió esta inesperada noticia con profunda gratitud. La actriz, productora y directora israelí-estadounidense espera su tercer hijo y no duda en calificarlo de "milagro".

Un anuncio sorprendente

Al igual que algunas de sus compañeras, como Julia Roberts y Halle Berry, Natalie Portman ha tenido un embarazo tardío. Si bien ya no es una excepción, este fenómeno sigue generando fuertes emociones y acaparando la atención de los medios. En una entrevista con la revista estadounidense Harper's Bazaar, la actriz anunció oficialmente la noticia: espera su tercer hijo, el primero con su nueva pareja, el músico francés Tanguy Destable. Natalie Portman, quien reside en París desde hace varios años, eligió esta entrevista para compartir tanto su alegría como las complejidades de este momento.

"Un verdadero privilegio, un milagro"

La actriz expresó su gratitud con gran emoción: “Tanguy y yo estamos radiantes de alegría. Estoy muy agradecida. Es un verdadero privilegio, un milagro. Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Muchos de mis seres queridos han pasado por momentos muy difíciles, y quiero mostrarles mi respeto”. Añadió: “Sabiendo que probablemente sea la última vez, valoro cada instante”.

Un embarazo vivido con serenidad

Natalie Portman ya es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied. Este tercer hijo será el primero que tenga con Tanguy Destable. Mientras que algunas mujeres a los 40 ya experimentan los efectos de la perimenopausia, otras aún están en el vientre materno, redescubriendo las infinitas alegrías de la maternidad. A sus 44 años, Natalie Portman conserva el carácter alegre que tan bien la define.

Ella afronta este embarazo con cierta ligereza, incluso con espiritualidad, como si estuviera imbuida de una nueva fuerza. «Tengo más energía de la que pensaba», confiesa, y añade que mantiene su bienestar nadando. También habla de una madurez diferente: «Hay una gratitud que no se comprende necesariamente cuando se es joven». Con sus palabras, que resuenan en muchos, Natalie Portman subraya la singularidad de cada embarazo.

Descubierta a los 12 años en "Léon" de Luc Besson, y consagrada posteriormente por "Star Wars" y "El cisne negro" —película que le valió un Óscar—, Natalie Portman también se prepara para el estreno de "The Gallerist", previsto para finales de 2026. Entre París, el cine y su reciente maternidad, parece haber encontrado el equilibrio que buscaba.