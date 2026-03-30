A sus 47 años, Nicole Scherzinger se atreve a lucir cuero negro en la alfombra roja.

La cantante estadounidense de ascendencia hawaiana Nicole Scherzinger acaparó todas las miradas en los iHeartRadio Music Awards 2026 con una impactante aparición en la alfombra roja. Invitada a presentar la ceremonia, causó sensación con un atuendo que rápidamente generó numerosas reacciones en las redes sociales y en la prensa musical.

Un vistazo impactante a los premios iHeartRadio Music Awards 2026.

Para la ocasión, Nicole Scherzinger eligió un vestido negro de cuero sin tirantes, de corte estructurado que realzaba su silueta estilizada. Completó el conjunto con guantes largos de cuero a juego que llegaban por encima de los codos. El atuendo creó una estética moderna y a la vez sofisticada, que refleja una audaz interpretación del estilo formal.

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Una silueta minimalista y controlada.

Para lucir el vestido, Nicole Scherzinger optó por un estilo relativamente minimalista. Llevaba el cabello suelto, con raya al medio, lo que equilibraba la estructura del conjunto. Su maquillaje presentaba tonos naturales, complementados con labios brillantes y ojos sutilmente definidos.

Para completar el look, Nicole Scherzinger lució unos grandes pendientes plateados, que añadieron un toque de luminosidad que contrastaba con la intensidad del negro. Esta elección de accesorios mantuvo la armonía visual sin desviar la atención de la pieza principal.

Una presencia destacada en las redes sociales.

Imágenes y videos de la aparición de Nicole Scherzinger circularon rápidamente por internet, generando numerosos comentarios de los internautas. Muchos elogiaron la elegancia de la cantante y la coherencia general de su estilo. Algunos destacaron la modernidad de su look, mientras que otros señalaron una silueta sofisticada, perfecta para la ocasión.

El cuero sigue siendo un material relativamente poco común en la alfombra roja, a menudo combinado con telas más tradicionales como la seda o el satén. Esta elección de vestuario contribuye a la originalidad del look de Nicole Scherzinger, a la vez que demuestra la diversidad de estilos posibles en eventos formales.

Con este conjunto de cuero negro, Nicole Scherzinger confirma su habilidad para ofrecer elecciones estilísticas impactantes sin renunciar a la elegancia refinada. Al optar por una silueta estructurada y contemporánea, demuestra una vez más su gran sentido de la moda.