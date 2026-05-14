La actriz Shay Mitchell causa sensación con un body rojo al estilo de "Baywatch".

El icónico traje rojo de "Baywatch" es uno de los más reconocibles de la historia de la televisión. Y la actriz, modelo y productora canadiense Shay Mitchell, quien interpreta a la socorrista Trina en la esperadísima nueva versión de Fox, le hace justicia, como confirman las fotos del rodaje.

El reinicio de "Baywatch" de Fox

La producción del reinicio de "Baywatch" de Fox ha comenzado oficialmente, con un elenco estelar que incluye al actor y luchador canadiense Stephen Amell, la actriz, modelo y productora canadiense Shay Mitchell, la actriz estadounidense Jessica Belkin, la personalidad mediática y actor estadounidense Noah Beck, el modelo y personalidad televisiva estadounidense Brooks Nader, y la influencer estadounidense y ex gimnasta artística Livvy Dunne.

La nueva serie sigue a un equipo de socorristas en Venice Beach, con Stephen Amell interpretando a Hobie Buchannon, hijo del Mitch Buchannon original, interpretado por David Hasselhoff. El reinicio constará de 12 episodios y está programado para la temporada 2026-2027 en Fox.

Shay Mitchell como Trina

La actriz, modelo y productora canadiense Shay Mitchell ha sido anunciada para el papel de Trina, una exabogada de un prestigioso bufete que lo dejó todo para convertirse en socorrista a tiempo completo. Un personaje verdaderamente poco convencional, que encaja a la perfección con la imagen que la actriz ha cultivado durante varios años. En una entrevista con Alex Cooper para Call Her Daddy, Shay Mitchell compartió su filosofía profesional: "Solo quiero ser libre. Solo quiero ser yo misma, sea lo que sea que eso signifique".

El traje rojo de rodaje que está causando sensación

En las primeras fotos del rodaje, publicadas en marzo de 2026, Shay Mitchell aparecía con un bañador rojo de tirantes finos y escote en V pronunciado, sosteniendo un salvavidas rojo y corriendo descalza por la arena de Venice Beach. El 1 de mayo de 2026, nuevas fotos del rodaje mostraron a la actriz con el icónico bañador rojo, gafas de sol y un reloj blanco en la muñeca, con el pelo ondeando al viento.

Una publicación de Instagram que completa la imagen.

En su cuenta de Instagram, seguida por más de 34 millones de seguidores, Shay Mitchell compartió una serie de fotos con la simple leyenda "estos son los días", una frase nostálgica que adquirió todo su significado en el contexto de este regreso a una de las series más icónicas de la década de 1990.

El atuendo de la publicación, un body rojo con aberturas laterales y la espalda al descubierto, llevó la estética de "Baywatch" aún más lejos, con un flotador rojo como toque final. Los fans respondieron con entusiasmo: "¡La era de Baywatch te sienta de maravilla!" , "Mi Aries favorito de todos los tiempos".

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Un reparto que atrae la atención mucho antes de la emisión.

La propia Khloé Kardashian no pudo resistirse a comentar las fotos del detrás de cámaras de Shay Mitchell en la publicación de Instagram de la actriz. La combinación del personaje, el atuendo y la presencia de Shay Mitchell en las redes sociales ha generado mucha expectación en torno a la serie incluso antes de que se haya emitido un solo episodio, una señal de que el reinicio de "Baywatch" acaparará la atención mundial desde su estreno.

Un body rojo, un salvavidas y Venice Beach: Shay Mitchell no necesitó mucho para causar sensación. Al lucir el atuendo más icónico de la televisión estadounidense, está reviviendo un símbolo. Y la serie aún no ha comenzado.