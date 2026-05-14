Natalie Portman compartió una foto y los usuarios de internet notaron su "barriguita de embarazada".

Desde que anunció su tercer embarazo en abril de 2026, la actriz, productora y directora israelí-estadounidense Natalie Portman se había mantenido discreta sobre su creciente barriga. Para el Día de la Madre, que se celebra el 10 de mayo en Estados Unidos, reveló su embarazo en el Grand Palais de París, junto a su propia madre.

Una leyenda para su madre, una recomendación cultural.

Fue en una serie de fotos publicadas en Instagram por el Día de la Madre que Natalie Portman compartió la primera imagen de su barriguita de embarazada. La foto la muestra junto a su madre en el Grand Palais de París, con su barriga visible bajo una camiseta holgada. Desde que anunció oficialmente su embarazo en abril, esta fue la primera vez que la actriz mostró su barriga al público.

Para acompañar la publicación, Natalie Portman dedicó su mensaje a su madre: «La mayor bendición de mi vida fue nacer de esta madre. Es la persona más cariñosa, amable, interesante, talentosa, generosa, divertida y agradable que conozco». La publicación también incluía una recomendación cultural para la exposición de Hilma af Klint en el Grand Palais, que describió como «imperdible». Una publicación típica de Natalie Portman: personal, con raíces en París y centrada en la cultura.

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"Un verdadero privilegio y un milagro"

Fue en las páginas de Harper's Bazaar donde Natalie Portman anunció oficialmente su embarazo en abril de 2026: "Tanguy y yo estamos encantados. Estoy muy agradecida. Sé que es un verdadero privilegio y un milagro". También compartió su perspectiva única sobre este embarazo tardío: "Sabiendo que probablemente sea la última vez, estoy disfrutando cada momento. Tengo más energía de la que pensaba".

Este tercer hijo será el primero de Natalie Portman con su pareja, el productor musical francés Tanguy Destable. La actriz ya es madre de Aleph, nacida en 2011, y Amalia, nacida en 2017, fruto de su relación anterior con el coreógrafo Benjamin Millepied.

La reacción de los usuarios de internet

La foto provocó de inmediato una oleada de comentarios entusiastas. Sus seguidores respondieron con cariño, inundándola de mensajes de felicitación, emojis de corazones y palabras amables. Muchos elogiaron la sencillez y la delicadeza de la imagen, considerándola natural y conmovedora. En tan solo unas horas, la publicación de Natalie Portman acumuló miles de "me gusta", una muestra de la conexión del público con este momento tan emotivo de su vida.

Con una camiseta extragrande, el Grand Palais de fondo y su madre a su lado, Natalie Portman eligió el Día de la Madre (que se celebra el 10 de mayo en Estados Unidos) para ofrecer a sus seguidores el primer vistazo real de su tan esperado embarazo. Sin puesta en escena, sin ningún anuncio oficial, simplemente una foto que se coló en un carrusel, y millones de ojos se detuvieron en ella.