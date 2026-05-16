"La mamá más hermosa": la modelo Elsa Hosk luce su barriga de embarazada con un conjunto de satén.

En Instagram, la modelo sueca Elsa Hosk compartió una serie de fotos que encantaron a sus seguidores. Vestida con un conjunto de satén blanco, gafas de sol tintadas y un bolso de ante, posó con seguridad, dejando ver su barriguita de embarazada entre los paneles de una camisa extragrande. La publicación recibió miles de comentarios.

Un look de satén de pies a cabeza para una sofisticada elegancia premamá.

Para estas nuevas fotos, Elsa Hosk optó por un impecable traje de pantalón, confeccionado en un luminoso satén que refleja la luz del día. La camisa, abierta y de corte holgado, deja ver su vientre redondeado, mientras que los pantalones anchos y fluidos estilizan su figura. Un enfoque decididamente minimalista, donde la riqueza del tejido es la protagonista.

Para complementar su atuendo, Elsa Hosk optó por un bolso de ante color topo, que contrastaba a la perfección con el blanco de su conjunto. Unas grandes gafas de sol con forma de mariposa y cristales marrones le dan un toque retro, casi cinematográfico. Un peinado elegante y unas discretas sandalias negras completan el look: Elsa Hosk nos presenta un estilo premamá que demuestra que la elegancia y la comodidad pueden coexistir a la perfección, incluso cuando la figura cambia con el paso de los meses.

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Se celebró un embarazo

Esta publicación forma parte de una estrategia que la modelo ha adoptado: mostrar su cuerpo de embarazada sin ocultarlo. El 10 de abril de 2026, Elsa Hosk anunció oficialmente su segundo embarazo a través de una serie de fotos tomadas por Yulia Gorbachenko. En ese momento, les contó a sus seguidores que había estado "cultivando una pequeña criatura" durante seis meses.

Un anuncio que inicialmente fue censurado por Instagram —la plataforma eliminó su publicación original— antes de que ella reaccionara públicamente: "Ojalá la gente no viera las barrigas de las mujeres embarazadas como algo ofensivo, pero así son las cosas". Elsa Hosk espera su segundo hijo con su prometido Tom Daly, un empresario británico con quien ya tiene una hija, Tuulikki Joan, nacida en febrero de 2021.

Una oleada de comentarios positivos

Las reacciones no se hicieron esperar bajo la publicación. "La mamá más hermosa", "Estás radiante" : los comentarios de los internautas elogiaron tanto la belleza del look como el brillo de la modelo a medida que se acercaba la fecha de parto. Muchos destacaron la sencillez de la puesta en escena, que contrastaba notablemente con las convenciones, a menudo más teatrales, de las sesiones de fotos de maternidad tradicionales.

Lo que muchos recuerdan es la coherencia del mensaje de Elsa Hosk desde su anuncio: no ocultar nada, ser discreta y celebrar el cuerpo tal como es. Esta postura coincide con la de otras modelos de su generación, como Jasmine Tookes, quien desfiló para Victoria's Secret estando embarazada en 2025, y contribuye a cambiar la representación de los cuerpos maternos en la industria de la moda.

Entre satén brillante, accesorios cuidadosamente seleccionados y su barriguita de embarazada orgullosamente exhibida, Elsa Hosk ha creado una de sus publicaciones más populares de la temporada. A pocas semanas de la llegada de su segundo hijo, la modelo sueca nos recuerda, publicación tras publicación, que el embarazo no es algo que ocultar, sino un hito para celebrar.