A sus 60 años, Elizabeth Hurley cautiva todas las miradas con un vestido brillante.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley cautivó a todos en la Gala de Retratos 2026 en la National Portrait Gallery de Londres, con un deslumbrante vestido asimétrico que realzaba su figura.

Un vestido espectacular y estructurado.

El 17 de marzo de 2026, Elizabeth Hurley deslumbró en la alfombra roja con un vestido ceñido al cuerpo, adornado con lentejuelas y cristales. Combinaba una manga larga con una abertura lateral muy pronunciada en el muslo. Un motivo en espiral en la cadera añadía un volumen espectacular, mientras que el escote dejaba ver su pierna con elegancia en cada movimiento. Este atuendo realzaba su figura con una maestría impecable de la alta costura.

Accesorios que complementan el brillo

Elizabeth también optó por tacones de plataforma plateados, pendientes de araña brillantes y un maquillaje ahumado intenso con un toque de rosa en los labios. Su cabello liso y brillante, recogido sobre un hombro, enmarcaba este look resplandeciente con una elegancia atemporal. Esta elección minimalista permitió que el vestido fuera el protagonista, transformando cada fotografía en una imagen icónica.

Una gala entre las estrellas

El evento (Portrait Gala 2026), que reúne a figuras de la moda, el arte y celebridades para financiar la galería, también contó con la presencia de la modelo y actriz británica Rosie Huntington-Whiteley, quien lució un elegante vestido negro con un pronunciado escote; la actriz británica Kristin Scott Thomas, con un sofisticado vestido negro; así como el comediante británico James Corden y la presentadora de televisión británica Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, fotografiada de la mano de Beckwith, personificó la elegancia absoluta de la velada londinense.

En resumen, conocida por su vestido de Versace con imperdibles (1994) y sus redescubrimientos de piezas de archivo (como un vestido de Versace de 1999 reinventado en 2026), Elizabeth Hurley cultiva un estilo atemporal. A sus 60 años, reafirma su estatus de icono de la moda, rechazando las convenciones basadas en la edad para lograr looks siempre impactantes.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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