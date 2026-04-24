La cantante Angèle causa sensación con un vestido asimétrico de tul blanco.

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Durante su impactante aparición en la alfombra roja de Flames 2026, la cantautora belga Angèle cautivó a todos con su silueta impecable y etérea. Su vestido de tul blanco, a la vez estructurado y fluido, causó una impresión imborrable.

Una aparición memorable en los Flames 2026

En la ceremonia de los premios Flammes 2026 (un evento que celebra y redefine la cultura popular), Angèle apareció en la alfombra roja con un atuendo que rápidamente captó la atención de los fotógrafos. Allí para entregar un premio, causó una gran impresión gracias a su poética elección estilística.

Un vestido de tul con volumen escultural

Llevaba un vestido asimétrico de tul blanco, concebido como una pieza etérea que jugaba con volúmenes contrastantes. El corpiño estructurado acentuaba su figura, mientras que la falda alternaba entre tela transparente y superposiciones. El corte asimétrico creaba un movimiento visual constante, reforzado por las capas de tul que le daban a la prenda una apariencia ligera y casi flotante.

Una silueta que oscila entre la delicadeza y la teatralidad.

Este juego de volúmenes le otorgó a su atuendo una dimensión casi teatral. Telas ligeras caían en cascada, creando un efecto texturizado que se movía con cada paso de Angèle. El vestido, por lo tanto, oscilaba entre la suavidad y el impacto visual. Para complementar esta creación, la cantante optó por zapatos de tacón plateados, añadiendo un sutil toque de contraste al conjunto monocromático.

Una demostración más de su sentido del estilo.

Con esta aparición, Angèle confirma una vez más su predilección por los atuendos atrevidos, a menudo poéticos y conceptuales. Sus elecciones de moda reflejan una estética reconocible, donde la suavidad de los tejidos se combina con diseños más audaces.

Con este vestido asimétrico de tul blanco, Angèle hizo una aparición elegante y teatral en Flammes 2026. Una silueta etérea que confirma su estatus de icono de la moda en la escena musical actual.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Anne Hathaway causa sensación con un vestido inspirado en la anatomía.
Article suivant
Hailey Bieber deslumbra en la alfombra roja con un vestido de encaje gris brillante.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber deslumbra en la alfombra roja con un vestido de encaje gris brillante.

En la gala TIME100, un evento de gran repercusión organizado por la revista Time para homenajear a las...

Anne Hathaway causa sensación con un vestido inspirado en la anatomía.

En una reciente aparición pública, la actriz estadounidense Anne Hathaway acaparó todas las miradas con un atuendo espectacular...

¿Quién se escondía realmente tras Emily Hart? La influencer de IA en el centro de una revelación.

Ella encarnaba la imagen de una influencer carismática y viral en las redes sociales. Sin embargo, detrás de...

Madonna ofrece una recompensa por encontrar un atuendo vintage desaparecido.

La cantante y compositora estadounidense Madonna lanzó recientemente un llamamiento inusual tras la desaparición de varias prendas de...

Esta cantante habla abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y los cambios que se han producido en su vida.

Un año después de revelar públicamente sus problemas de salud mental, la cantante, compositora y bailarina estadounidense Kehlani...

La hermana de Beyoncé se atreve con una transformación "atrevida" con un corte de pelo ultracorto.

La cantante, actriz y modelo estadounidense Solange Knowles, hermana de la cantante Beyoncé, está dando de qué hablar...