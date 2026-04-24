La cantante Angèle causa sensación con un vestido asimétrico de tul blanco.

Durante su impactante aparición en la alfombra roja de Flames 2026, la cantautora belga Angèle cautivó a todos con su silueta impecable y etérea. Su vestido de tul blanco, a la vez estructurado y fluido, causó una impresión imborrable.

Una aparición memorable en los Flames 2026

En la ceremonia de los premios Flammes 2026 (un evento que celebra y redefine la cultura popular), Angèle apareció en la alfombra roja con un atuendo que rápidamente captó la atención de los fotógrafos. Allí para entregar un premio, causó una gran impresión gracias a su poética elección estilística.

Un vestido de tul con volumen escultural

Llevaba un vestido asimétrico de tul blanco, concebido como una pieza etérea que jugaba con volúmenes contrastantes. El corpiño estructurado acentuaba su figura, mientras que la falda alternaba entre tela transparente y superposiciones. El corte asimétrico creaba un movimiento visual constante, reforzado por las capas de tul que le daban a la prenda una apariencia ligera y casi flotante.

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Una silueta que oscila entre la delicadeza y la teatralidad.

Este juego de volúmenes le otorgó a su atuendo una dimensión casi teatral. Telas ligeras caían en cascada, creando un efecto texturizado que se movía con cada paso de Angèle. El vestido, por lo tanto, oscilaba entre la suavidad y el impacto visual. Para complementar esta creación, la cantante optó por zapatos de tacón plateados, añadiendo un sutil toque de contraste al conjunto monocromático.

Una demostración más de su sentido del estilo.

Con esta aparición, Angèle confirma una vez más su predilección por los atuendos atrevidos, a menudo poéticos y conceptuales. Sus elecciones de moda reflejan una estética reconocible, donde la suavidad de los tejidos se combina con diseños más audaces.

Con este vestido asimétrico de tul blanco, Angèle hizo una aparición elegante y teatral en Flammes 2026. Una silueta etérea que confirma su estatus de icono de la moda en la escena musical actual.