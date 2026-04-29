Glamour retro: la cantante británica Lily Allen regresa con fuerza al mundo de la moda.

La cantante, música y actriz británica Lily Allen ha vuelto a los escenarios y al centro de atención. Actualmente de gira mundial con "Lily Allen: Performs West End Girl", la artista está causando sensación tanto con su estilo como con su música, luciendo looks retro-chic que han captado de inmediato la atención en las redes sociales.

Una gira mundial tras un regreso musical espectacular.

La gira "Lily Allen: Performs West End Girl" (su quinta gira de conciertos) comenzó el 2 de marzo de 2026 en Glasgow y recorrerá el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Australia hasta noviembre de 2026. Lily Allen interpreta su quinto álbum de estudio, "West End Girl", lanzado el 24 de octubre de 2025, en su totalidad y en el orden de las canciones. Una apuesta claramente exitosa: el 14 de abril en Nueva York, agotó las entradas del Radio City Music Hall ante un público mayoritariamente millennial que salió con una sonrisa en el rostro.

Un look retro que generó reacciones en las redes sociales.

En varias fechas de su gira estadounidense, Lily Allen lució un conjunto de dos piezas con una estética marcadamente vintage. Un top de tirantes marrón claro, adornado en el escote con encaje floral color crema y un pequeño lazo central, se combinó con una minifalda amarilla de punto acanalado de talle alto y tacones a juego. Con el cabello recogido en una melena corta y un maquillaje minimalista, dejó que la prenda fuera la protagonista: una lección de elegancia discreta que maximizó el impacto visual.

En otra foto, Lily Allen aparece con la misma blusa, esta vez debajo de un kimono de terciopelo blanco con ribetes y puños de plumas, combinado con una falda de encaje color crema parcialmente visible y sandalias beige de tiras. Unas gafas de montura fina de color rosa pálido completaban un look a medio camino entre una pin-up de los años 50 y la heroína de una comedia romántica británica de los 90.

Lily Allen interpreta West End Girl en el Teatro Orpheum. 📸 (Emma McIntyre/Getty) pic.twitter.com/1szbpmadqg — JumpTrailers (@JumpTrailers) 28 de abril de 2026

Billboard y Variety están encantados.

Billboard, la revista semanal estadounidense dedicada a la industria musical, elogió la actuación de Lily Allen en Nueva York, señalando que, a pesar de la ausencia de sus antiguos éxitos, todo el público que salió del recinto quedó cautivado, prueba de que "West End Girl" cumple con lo prometido en directo.

La revista estadounidense especializada en la industria del entretenimiento, Variety, describió el espectáculo como «lleno de furia femenina y teatralidad, donde los atuendos se convierten tanto en vestuario narrativo como en declaraciones de estilo». Próxima parada: Madison Square Garden en Nueva York, 3 de septiembre de 2026.

En resumen, Lily Allen está lejos de ser "una antigua famosa", como canta irónicamente en "Dallas Major". Con su álbum "West End Girl" y una puesta en escena que genera tanta expectación como su música, confirma un regreso triunfal en todos los sentidos.