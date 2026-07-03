"Una mujer fatal": Hailey Bieber luce el peinado más chic del momento.

Léa Michel
@haileybieber / Instagram

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber compartió una serie de fotos en Instagram mostrando un nuevo peinado de moda: el "long bob". Combinado con una blusa verde brillante, este elegante corte cautivó a sus seguidores, muchos de los cuales elogiaron su look de "mujer fatal".

El "long bob", el corte de pelo estrella del momento.

La clave de este look reside en un corte muy popular: el bob largo, que suele llegar hasta los hombros. Elegante, versátil y fácil de llevar, se ha convertido en uno de los cortes más de moda del momento. Hailey Bieber, que lo luce desde hace tiempo, nos ofrece un ejemplo perfecto. Sofisticado y chic, su bob añade un toque de elegancia atemporal a su look.

Una blusa verde brillante a juego

En cuanto a su atuendo, Hailey Bieber optó por una blusa verde vibrante. En la descripción de su publicación, añadió un emoji de corazón verde y otro de rana, haciendo referencia al color de su blusa. Para su look de belleza, un maquillaje natural —ojos ligeramente definidos, rubor y labios rosa nude— completó este look radiante.

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, esta publicación desató una ola de admiración. En los comentarios, los internautas la colmaron de halagos. «Magnífica», «Una mujer fatal», «Es icónica», «¿Cómo puede ser real?» fueron solo algunos de los muchos mensajes. Todas estas reacciones confirman el entusiasmo que genera cada una de sus apariciones.

Con su melena corta y su top verde brillante, Hailey Bieber luce elegante y segura de sí misma. Al adoptar uno de los cortes más modernos del momento, reafirma su estatus de ícono de la moda y la belleza. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, quienes siempre están ansiosos por ver sus looks.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Lisa de BLACKPINK causa sensación con un vestido de espalda espectacular.
Article suivant
La cantante Tyla acaparó todas las miradas con un atuendo negro de corte escultural en la alfombra roja.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cardi B sorprende con un vibrante peinado rojo en un evento.

La rapera estadounidense Cardi B causó sensación en los premios BET de 2026 al lucir un nuevo y...

La cantante Tyla acaparó todas las miradas con un atuendo negro de corte escultural en la alfombra roja.

La cantante, compositora y bailarina sudafricana Tyla causó sensación en la alfombra roja de los premios BET 2026...

Lisa de BLACKPINK causa sensación con un vestido de espalda espectacular.

Lisa, integrante del grupo femenino de K-pop surcoreano BLACKPINK, compartió una serie de fotos en Instagram desde Utah,...

A sus 22 años, la modelo Apple Martin adopta la falda con flecos y recuerda el estilo de su madre.

La modelo británica Apple Martin está disfrutando al máximo del verano. La hija del cantante Chris Martin (de...

La modelo Rose Bertram está reviviendo la tendencia de los trajes de baño de una pieza con un diseño adornado con cuentas.

La modelo belga Stephanie Rose Bertram, más conocida como Rose Bertram, compartió un nuevo look veraniego con un...

Rihanna eleva la tendencia del "amarillo mantequilla" con un look atrevido.

La cantante y empresaria barbadense Rihanna sigue consolidando su estatus de ícono de la moda. En Instagram, compartió...