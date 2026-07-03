"Una mujer fatal": Hailey Bieber luce el peinado más chic del momento.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber compartió una serie de fotos en Instagram mostrando un nuevo peinado de moda: el "long bob". Combinado con una blusa verde brillante, este elegante corte cautivó a sus seguidores, muchos de los cuales elogiaron su look de "mujer fatal".

El "long bob", el corte de pelo estrella del momento.

La clave de este look reside en un corte muy popular: el bob largo, que suele llegar hasta los hombros. Elegante, versátil y fácil de llevar, se ha convertido en uno de los cortes más de moda del momento. Hailey Bieber, que lo luce desde hace tiempo, nos ofrece un ejemplo perfecto. Sofisticado y chic, su bob añade un toque de elegancia atemporal a su look.

Una blusa verde brillante a juego

En cuanto a su atuendo, Hailey Bieber optó por una blusa verde vibrante. En la descripción de su publicación, añadió un emoji de corazón verde y otro de rana, haciendo referencia al color de su blusa. Para su look de belleza, un maquillaje natural —ojos ligeramente definidos, rubor y labios rosa nude— completó este look radiante.

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Los aficionados ganaron

Como era de esperar, esta publicación desató una ola de admiración. En los comentarios, los internautas la colmaron de halagos. «Magnífica», «Una mujer fatal», «Es icónica», «¿Cómo puede ser real?» fueron solo algunos de los muchos mensajes. Todas estas reacciones confirman el entusiasmo que genera cada una de sus apariciones.

Con su melena corta y su top verde brillante, Hailey Bieber luce elegante y segura de sí misma. Al adoptar uno de los cortes más modernos del momento, reafirma su estatus de ícono de la moda y la belleza. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, quienes siempre están ansiosos por ver sus looks.