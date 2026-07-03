Lisa de BLACKPINK causa sensación con un vestido de espalda espectacular.

Lisa, integrante del grupo femenino de K-pop surcoreano BLACKPINK, compartió una serie de fotos en Instagram desde Utah, luciendo un vestido negro con una espalda espectacular que inmediatamente causó furor en su comunidad.

Un llamativo vestido negro con escote halter

La cantante, fundadora del icónico grupo surcoreano y ahora artista solista internacional, publicó en Instagram una serie de imágenes tomadas durante su estancia en Estados Unidos. La pieza central de la publicación es, sin duda, su vestido. Lisa lució un elegante vestido negro largo hasta el suelo con un sofisticado escote halter. La fluidez y el ajuste de la tela realzaban su figura. El negro intenso y atemporal contrastaba con los tonos arena del paisaje desértico. Esta elección estilística refleja la predilección de Lisa por las prendas llamativas y distintivas, capaces de transformar una simple sesión de fotos en un momento de moda memorable.

Una espalda que cautivó a sus fans.

El detalle más llamativo de este vestido es su espalda descubierta. Esta elección estilística se alinea perfectamente con la tendencia contemporánea de vestidos con espalda descubierta, que se han convertido en un básico de la moda nocturna. El vestido también presenta un llamativo escote lateral. Este toque de alta costura refleja la afinidad de Lisa por las siluetas gráficas y decididamente modernas. En Instagram, estos detalles captaron de inmediato la atención de los seguidores de Lisa, quienes inundaron la sección de comentarios con elogios.

Una cadena de oro para completar el look.

Para complementar este vestido negro, Lisa se centró en un detalle: una cadena decorativa de oro. Este accesorio, sutil y precioso a la vez, aporta un toque de luminosidad al conjunto monocromático. Un anillo de oro en su mano completaba este conjunto de accesorios cuidadosamente elegidos. Un enfoque minimalista típico del estilo de la cantante, que prefiere unas pocas piezas valiosas a la acumulación de objetos.

Varios conjuntos se compartieron en el carrusel.

La ambientación de la publicación contribuye plenamente a su éxito. Lisa posa entre estrechas paredes de hormigón, creando un impactante contraste visual con los paisajes desérticos de Utah que se extienden al fondo. Esta combinación de arquitectura brutalista y naturaleza salvaje estadounidense crea una puesta en escena particularmente cinematográfica, transformando una simple sesión de fotos en un auténtico editorial de moda.

Además, el carrusel no se limitó a ese único vestido negro. Lisa también compartió otros atuendos más informales, con prendas negras combinadas con botas marrones. Estos looks más cotidianos, a medio camino entre la estética occidental y el minimalismo moderno, amplían la dimensión contemplativa de su viaje por Estados Unidos.

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Una oleada de comentarios entusiastas

Como era de esperar, la publicación provocó de inmediato una avalancha de reacciones en las redes sociales. "¡Reina Lisa!" , exclamó un usuario, en una típica muestra de la admiración que inspira la cantante. "¡Oh, Dios mío, preciosa!" , escribió otro fan. "¡Guau! Hermosa como siempre", añadió un tercer admirador. La sección de comentarios también se llenó de emojis de corazones, ojos y llamas, en una muestra de entusiasmo característica de la comunidad de fans de Lisa.

Con su vestido negro de cuello halter, espalda descubierta y un llamativo escote lateral, Lisa (BLACKPINK) protagonizó una de sus apariciones más impactantes de la temporada. Más allá del look en sí, la cantante compartió un momento visual impecable con sus fans, demostrando la coherencia estilística que ahora define su universo.