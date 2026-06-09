A sus 51 años, Hannah Waddingham hizo una aparición deslumbrante con un vestido negro.

La actriz y cantante británica Hannah Waddingham está dejando huella con su estilo inconfundible más que nunca. Deslumbró en la alfombra roja de Londres con un espectacular vestido negro, una fusión entre la alta costura europea y el glamour de las alfombras rojas del Hollywood de los años 50.

Un vestido con estética del viejo Hollywood.

Para la ceremonia celebrada en el hotel Chancery Rosewood, la actriz de Ted Lasso optó por una creación de Sophie Couture, una joven casa de moda a la que admira especialmente. Se trataba de una pieza hecha a medida que ya había lucido dos años antes en los premios Emmy de Artes Creativas de 2024, una elección ecológica acorde con la tendencia de reutilizar prendas, tan popular en la industria de la alfombra roja.

El resultado es un auténtico homenaje a la elegancia de otra época. Corte sirena, cintura ceñida con precisión, discreta cola que roza el suelo: se evocan todos los códigos de la alfombra roja de antaño, pero reinterpretados con una modernidad que se adapta a la perfección a su silueta.

Escote pronunciado tipo halter y abertura vertiginosa

Dos detalles son los que realmente hacen especial a este vestido. Primero, un corte que estructura verticalmente toda la silueta, desde el cuello hasta las caderas, añadiendo un toque de audacia sin perder la sofisticación. Segundo, una abertura alta en el muslo que rompe con el largo de la falda y le confiere a la prenda una energía decididamente contemporánea. Esta ruptura está perfectamente ejecutada: sin ella, el vestido habría caído en un mero guiño retro; con ella, se mantiene decididamente moderno.

Un material con "efecto líquido".

En cuanto al tejido, la elección no fue casual. Hannah Waddingham y Sophie Couture optaron por un satén grueso con un acabado brillante y casi fluido que refleja la luz con cada movimiento. Este material moldea la figura sin oprimirla, otorgando al vestido una calidad casi cinematográfica en las fotografías. Para completar su look, la actriz lució unas sandalias negras de tiras finas y tacón alto, que alargan elegantemente las líneas verticales de su silueta sin desviar la atención de ella.

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En el mundo de los accesorios y la belleza, la clave está en la sutileza.

Para no recargar el look, Hannah Waddingham optó por unos pocos detalles discretos pero cuidadosamente seleccionados. En las orejas, lució pendientes colgantes de Anabela Chan, una diseñadora británica reconocida por sus joyas inspiradas en la naturaleza. En la muñeca, llevó una pulsera ajustada de piedras preciosas y varios anillos de plata adornaron sus dedos.

En cuanto a belleza, Hannah Waddingham optó por la sencillez. Un bob corto rubio platino peinado hacia atrás, piel luminosa y un maquillaje radiante. Un rostro sonriente, ojos brillantes y esa postura relajada con los hombros descubiertos que ahora considera su sello personal: menos contención, más confianza.

Con esta aparición en Sophie Couture, Hannah Waddingham confirma que es una de las estrellas más prometedoras de la alfombra roja británica. Reinterpretando el estilo del viejo Hollywood, con su estética refinada y sus tejidos brillantes, ofrece una clara demostración de elegancia atemporal.