A sus 59 años, Pamela Anderson celebra su cumpleaños bajo el sol.

Léa Michel
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

La actriz y modelo canadiense-estadounidense Pamela Anderson celebró su 59 cumpleaños de la forma más sencilla posible: disfrutando de un baño en la Riviera Francesa. Compartió un vistazo de su día especial con sus seguidores a través de una publicación en Instagram, donde luce radiante con un mono amarillo mantequilla.

Un estilo soleado y minimalista.

En los vídeos que publica en su cuenta, Pamela Anderson camina hacia el mar con una bata blanca, que se quita antes de zambullirse en el agua para lo que ella describe como un "baño de cumpleaños". Acompaña la publicación con un mensaje de agradecimiento a sus fans: "Gracias por vuestros maravillosos mensajes de cumpleaños... Que todos vuestros sueños se hagan realidad hoy también. Con cariño, P."

Para completar su look veraniego, Pamela Anderson lució gafas de sol rectangulares con montura blanca y unas sandalias a juego. Su top playero sin tirantes era de un delicado tono amarillo mantequilla.

Una estancia de verano en Saint-Tropez

Pamela Anderson también compartió varias fotos de su estancia en Saint-Tropez. En una de ellas, posa sobre una roca con un vestido blanco claro, un pañuelo a juego y zapatillas blancas, sosteniendo una cesta de madera. Fiel a su estilo de belleza de los últimos años, aparece sin maquillaje, luciendo un look natural que encanta a muchos fans.

Un momento compartido con la familia.

Esta escapada a la Riviera Francesa coincide con un tiempo que Pamela Anderson pasa con su familia. Varios medios estadounidenses informan que se encuentra en Saint-Tropez antes de la boda de su hijo menor, Dylan Lee, con la diseñadora de arquitectura Paula Bruss. Pamela Anderson es madre de dos hijos, Brandon y Dylan, fruto de su matrimonio con el músico Tommy Lee.

Una imagen cada vez más auténtica

En los últimos meses, Pamela Anderson ha deslumbrado en numerosas ocasiones en la alfombra roja, manteniendo una imagen auténtica y minimalista. Su decisión de aparecer habitualmente sin maquillaje se ha convertido en su sello distintivo, elogiado por muchos por su naturalidad.

Pamela Anderson parece estar disfrutando plenamente de esta nueva etapa de su vida. Entre momentos de relax bajo el sol mediterráneo, elegancia informal y momentos compartidos con sus seres queridos, sigue encarnando un estilo de vida que prioriza la sencillez, el bienestar y la autenticidad.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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