A sus 52 años, Heidi Klum luce un atuendo playero que anticipa la tendencia de 2026.

La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum no necesitó un escenario espectacular para llamar la atención. Frente al mar, luciendo un bikini rojo degradado, protagonizó esta semana una sesión de fotos para una campaña que anticipa cómo será el verano de 2026.

Un degradado rojo como pieza central

El bikini de dos piezas que luce Heidi Klum juega con un degradado de rojo, marrón y naranja: una paleta cálida y soleada que se perfila como una de las tendencias clave de la temporada. Con suaves ondas en el cabello, una tez dorada y luminosa, labios nude y mejillas bronceadas, no hay accesorios superfluos. Heidi Klum deja que el bikini y la luz natural sean los protagonistas. Es precisamente esta sobriedad lo que hace que el look sea tan impactante: cuando todo está perfectamente coordinado sin que parezca que lo está, el resultado es inmediato.

Nuevo: Heidi Klum para Calzedonia pic.twitter.com/24lJHeLykN — Noticias de Victoria's Secret (@vsactu) 28 de abril de 2026

La tendencia del degradado, la pieza clave para las zonas costeras en 2026.

El bikini de dos piezas con efecto degradado se ha consolidado esta temporada como uno de los looks playeros más copiados. Tras años dominados por los colores lisos y los estampados gráficos, las tonalidades degradadas —del rojo al marrón, del coral al nude, del azul al turquesa— son las protagonistas. Es un efecto de puesta de sol que se luce directamente sobre la piel, y que queda igual de bien en el campo (como en Calzedonia) que en la vida cotidiana.

En resumen, Heidi Klum sigue siendo una de las personalidades más solicitadas para las campañas de verano. No es la primera vez que participa en una sesión de fotos playera de este tipo, y, según compartió en sus historias de Instagram, este proyecto con Calzedonia es uno de sus favoritos por la libertad que le brinda para encarnar la imagen en lugar de simplemente lucirla. Un matiz que se aprecia en cada fotografía.