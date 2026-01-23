"Ella no ha cambiado": A sus 44 años, Jessica Alba comparte fotos antiguas

La actriz, modelo y empresaria estadounidense Jessica Alba ha publicado fotos antiguas de ella que datan de 2016, lo que ha provocado una ola de admiración en las redes sociales.

Nostalgia garantizada: la era de Snapchat en imágenes

Jessica Alba compartió un precioso recuerdo en Instagram, sacando a la luz fotos icónicas de 2016, el año bendecido con filtros de Snapchat, bumeranes y tonos sepia. La actriz luce un estilo característico de la época: jeans ajustados con botas, coronas de flores, símbolos de la paz, raya al lado llamativa y extensiones de pestañas.

Fiestas de disfraces, noches despreocupadas y pasión por SoulCycle completan esta imagen de una época dorada, lúdica pero calculada. Su descripción, un vibrante homenaje a estos momentos "cuidadosamente planeados pero libres", conquistó de inmediato a millones de fans: "¡Hola 2016! La era de los filtros de Snapchat, los bumeranes, los tonos sepia, una foto en la cuadrícula. Símbolos de la paz y coronas de flores. Vaqueros ajustados con botas, fiestas de disfraces, noches despreocupadas. Raya lateral (agresiva) ocasional, extensiones de pestañas. Adicción a SoulCycle. Una época dorada para ser lúdico, cuidadosamente planeado, con un pensamiento estratégico en pleno apogeo y momentos para ser libre. ¡Qué época!"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Alba (@jessicaalba)

Los fans coinciden unánimemente: "Ella no ha cambiado".

La reacción fue inmediata y unánime. Los comentarios llovieron, todos destacando la aparente atemporalidad del ícono de "Sin City" y "Los Cuatro Fantásticos". "¡No ha cambiado!" , fue el eslogan, repetido miles de veces. "Idéntica a hace 10 años", "Sigue igual de radiante", "El tiempo no la domina".

Jessica Alba, madre de tres hijos y exitosa empresaria con su marca Honest Company, demuestra una vez más su fuerza de resistencia. Estas fotos, una mezcla de la desenfado de la década de 2010 y la elegancia natural, nos recuerdan por qué sigue siendo una figura querida en el mundo del espectáculo.

Esta publicación no es para nada insignificante: en el año 2026, mientras brilla con fuerza en Hollywood y en redes sociales, Jessica Alba elige la nostalgia para celebrar su propia evolución. Lejos de los estándares actuales, estas imágenes de 2016 capturan una autenticidad que resuena. Los fans ven en ellas la prueba de una belleza atemporal, confirmando su estatus de estrella eterna.