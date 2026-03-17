"El cabello oscuro le sienta mejor": a sus 52 años, Heidi Klum opta por un vestido que realza su figura.

La modelo, presentadora y actriz germano-estadounidense Heidi Klum deslumbró en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 con un espectacular vestido dorado que provocó una ola de admiración por su elegancia atemporal.

Un vestido dorado sin mangas

Heidi Klum eligió un vestido columna dorado sin tirantes, adornado con cristales y bordados verticales que esculpían la silueta como una segunda piel. Esta creación color champán, que brillaba bajo los flashes, realzaba su esbelta figura con un corpiño estructurado que acentuaba su cintura y hombros.

Accesorios refinados y maquillaje luminoso.

Heidi Klum completó el conjunto con collares de perlas superpuestos y un delicado colgante de cruz, añadiendo un toque vintage a este look moderno. Su cabello rubio miel, peinado en ondas sueltas con raya al medio, enmarcaba un maquillaje luminoso: una tez radiante, sombra de ojos rosa empolvada y un sutil ahumado neutro que realzaba su sonrisa radiante.

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Reacciones entusiastas: "¡Muy elegante!"

Las redes sociales estallaron en elogios: "¡Qué elegante!", "¡Eres una diosa a los 52!", exclamaron sus fans. Muchos también destacaron su cabello ligeramente más oscuro: "El cabello oscuro le sienta mejor, ilumina su rostro", decía otro comentario. Este vestido que realza su figura confirma su estatus de reina de la alfombra roja, incluso sin una nominación.

Presente en la noche más importante del cine, Heidi Klum encarnó el estilo de Hollywood con una seguridad que trasciende el tiempo. Con este vestido dorado que realzaba su figura, demostró que la elegancia y la audacia son eternas. Un look sumamente elegante que cosechó elogios y comentarios de admiración por su espectacular peinado.