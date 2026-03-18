Esta actriz, embarazada, acapara todas las miradas con un vestido verde junto a Margot Robbie.

La actriz y modelo australiana embarazada Samara Weaving acaparó todas las miradas en el estreno de "Ready or Not 2: Here I Come" con un vestido verde que dejaba ver con orgullo su barriguita.

Un vestido verde de corte atrevido

Para esta proyección del 16 de marzo de 2026, Samara Weaving deslumbró en el escenario con un vestido ajustado verde pistacho de escote cuadrado, adornado con un llamativo corte cuadrado en la cintura que dejaba ver con confianza su barriguita de embarazada. Esta creación realzó las curvas de la futura madre con elegante seguridad, demostrando que la maternidad a veces puede ser sinónimo de audacia en la moda. El suave y contemporáneo tono verde favoreció su tez e iluminó su figura.

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Accesorios elegantes y un look de maquillaje radiante.

Samara completó su atuendo con zapatos de tacón negros de punta, un collar de perlas, pendientes colgantes a juego y un discreto anillo de diamantes. Más tarde, añadió una gabardina marrón chocolate para un look elegante y desenfadado. Su cabello rubio, recogido en un sofisticado moño con mechones que enmarcaban su rostro, complementaba su luminoso maquillaje: mejillas sonrosadas, labios rosados brillantes, delineado gráfico y uñas de color rojo intenso.

Margot Robbie, la amiga leal con un estilo "bohemio".

El evento reunió a dos estrellas australianas: la actriz y productora Margot Robbie, quien acudió para apoyar a su amiga, luciendo un conjunto bohemio compuesto por una chaqueta de cuero color caramelo sobre un vestido negro sin mangas de corte burbuja, botas vaqueras negras y un estilo vintage relajado. Las dos amigas, radiantes una al lado de la otra, formaron un dúo encantador, combinando el embarazo con una elegancia natural.

Moda premamá: Samara está revolucionando el género.

Samara Weaving es conocida por sus atrevidos looks premamá —como su reciente top corto negro rasgado— rechazando los estilos conservadores para lucir su barriguita como el accesorio de moda definitivo. Su estilista, Jordan Dorso, es un experto en transformar la maternidad en un desfile de alta costura.

Con este vestido verde con abertura en la cintura, Samara Weaving reinventa la maternidad, demostrando que el embarazo puede ser sinónimo de alfombra roja. Un estilo que inspira y libera a las futuras mamás.