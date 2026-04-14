Kendall Jenner sorprende en Coachella con un look minimalista.

La modelo y empresaria estadounidense Kendall Jenner acaparó todas las miradas en Coachella 2026 (del 10 al 19 de abril) con un look minimalista, muy diferente a los estilos tradicionalmente asociados al festival. Su aparición refleja una tendencia hacia atuendos más sobrios, con cortes sencillos y combinaciones elegantes.

Un estilo minimalista que rompe con las convenciones habituales.

Durante el primer fin de semana de Coachella, Kendall Jenner optó por un atuendo caracterizado por líneas sencillas y una paleta de colores neutros. Se centró en combinar prendas básicas, priorizando una estética funcional acorde con el ambiente del festival. Esta elección contrastaba con la imagen históricamente asociada a Coachella, a menudo marcada por siluetas bohemias, accesorios superpuestos y estampados llamativos. El atuendo de Kendall Jenner ilustra, en definitiva, un enfoque donde la simplicidad se convierte en un elemento central del estilo.

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Una evolución del estilo Coachella

Desde hace varios años, el estilo que se observa en Coachella ha evolucionado hacia siluetas más variadas. Si bien la estética bohemia ha predominado durante mucho tiempo, nuevas influencias del minimalismo y la moda urbana se están imponiendo gradualmente. Esta transformación refleja la evolución general de las tendencias de la moda, donde las prendas versátiles y fáciles de llevar están ganando popularidad. La elección de Kendall Jenner se inscribe en esta tendencia, optando por ropa que se puede usar más allá del festival.

El minimalismo, una tendencia que perdura.

Kendall Jenner suele asociarse con una estética minimalista, caracterizada por líneas depuradas y colores apagados. El minimalismo sigue influyendo en las colecciones contemporáneas, sobre todo mediante el uso de paletas neutras y cortes estructurados. Esta tendencia refleja un creciente interés por la ropa versátil, adecuada para diferentes ocasiones. La aparición de Kendall Jenner confirma la creciente integración del minimalismo en las inspiraciones asociadas a Coachella.

Con este look minimalista que lució en Coachella 2026, Kendall Jenner ilustra la evolución de los códigos de estilo del festival. Esta silueta confirma la influencia perdurable del minimalismo en la moda contemporánea, incluso en contextos tradicionalmente asociados con estilos más expresivos.