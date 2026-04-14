¿Por qué resulta tan fascinante la figura musculosa de esta primera bailarina?

Fabienne Ba.
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La bailarina y coreógrafa sudafricana Oti Mabuse causó una gran impresión en los Premios Olivier 2026 con un vestido estructurado que realzaba su silueta. Su presencia en la alfombra roja puso de relieve la evolución de la representación del cuerpo en la danza y las artes escénicas.

Una aparición destacada en los Premios Olivier 2026

Oti Mabuse asistió a los Premios Olivier en el Royal Albert Hall de Londres, una ceremonia anual que celebra las producciones y los artistas del teatro británico. Para la ocasión, eligió un vestido corto naranja estilo corsé con una estructura definida y un escote escultural. El corte ajustado realzaba su figura tonificada. Los Premios Olivier, creados en 1976, son un evento clave en el calendario cultural británico, que reúne a figuras destacadas del teatro, la danza y el espectáculo.

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Una evolución de las representaciones estéticas

Con el paso de los años, los estándares estéticos asociados a la danza y la interpretación han evolucionado, permitiendo una mayor diversidad en los tipos de cuerpo. El físico atlético se percibe ahora como compatible con una «imagen elegante y expresiva». Las apariciones públicas de bailarines de renombre contribuyen a esta evolución, mostrando figuras que reflejan la realidad física de su práctica artística. Esta evolución forma parte de un contexto más amplio en el que la interpretación y la capacidad física se reconocen cada vez más como elementos esenciales de la expresión artística.

En definitiva, la presencia de Oti Mabuse en los Premios Olivier 2026 ilustra a la perfección la transformación de los códigos estéticos en el mundo de la danza y el espectáculo. Al resaltar un físico a la vez musculoso, expresivo y elegante, contribuye a redefinir los cánones de belleza, que ahora se basan con mayor firmeza en la realidad física y la interpretación artística.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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