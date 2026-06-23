"Este no es un atuendo para el barco": Kim Kardashian sorprende con un look de cuero.

La personalidad mediática y empresaria estadounidense Kim Kardashian apareció recientemente a bordo de un yate luciendo un atuendo de Gucci de cuero negro de pies a cabeza, una elección de moda que inmediatamente incendió las redes sociales.

Un look de Gucci de pies a cabeza en cuero negro.

Kim Kardashian apareció en su cuenta de Instagram luciendo un conjunto de cuero negro de Gucci. La firma italiana, de la que ha sido una de las embajadoras más destacadas durante varias temporadas, le proporcionó una chaqueta con cremallera frontal y pantalones a juego. El elemento más llamativo del atuendo es la chaqueta, cuya cremallera frontal no sube del todo. Kim Kardashian optó por dejarla parcialmente abierta, creando un escote pronunciado. Este look completamente negro se ha convertido en un sello distintivo de su estilo.

Los accesorios completan el conjunto.

Para completar este look, Kim Kardashian optó por accesorios cuidadosamente seleccionados. Unas gafas de sol extragrandes protegían sus ojos a la vez que acentuaban el aire misterioso del conjunto. Junto a ella, un bolso de hombro completaba el atuendo, manteniendo la paleta monocromática. Esta acumulación de elementos negros crea un look de pies a cabeza donde cada pieza complementa a las demás en una lógica de unidad visual.

Un yate como telón de fondo veraniego

Kim Kardashian fue vista a bordo de un yate de lujo, disfrutando de una velada con invitados. Varias fotos la muestran inmersa en una conversación, capturando momentos de relajación en un entorno exclusivo. El contraste entre la informalidad propia de una noche en el mar y la estructura de su atuendo de cuero crea un efecto chocante que generó reacciones en internet. Algunos comentaron que "este tipo de look no suele asociarse con un día en el agua".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Una publicación que desató una avalancha de comentarios.

Debajo de las fotos, los fans la colmaron de elogios. "Esta es justo la Kim que necesitábamos", escribió uno, en un comentario que muchos observadores de la moda compartieron. Otros elogiaron el corte a medida: "Me encanta cómo te queda este conjunto", "¡Qué guapa!", escribieron varios seguidores. Una multitud de emojis, incluyendo corazones negros y llamas, acompañaron los comentarios, reflejando la admiración generalizada por su apariencia.

Con su conjunto de Gucci de cuero negro de pies a cabeza, chaqueta parcialmente desabrochada y accesorios a juego, Kim Kardashian hizo una aparición impecable. Una vez más, demostró su habilidad para transformar una simple fiesta en un yate en un momento de moda memorable, jugando con los códigos habituales de la moda veraniega.