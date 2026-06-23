"Es atrevido para su edad": a sus 76 años, Vera Wang está revolucionando el panorama con un atuendo que está causando sensación.

La diseñadora de moda chino-estadounidense Vera Wang no tiene intención de ajustarse a las convenciones. Recientemente causó sensación en la gala de los premios de la Fragrance Foundation en Nueva York. Su aparición dividió de inmediato a los internautas, generando tanto admiración como comentarios sobre su edad.

Un conjunto de Vera Wang

Para la ocasión, la diseñadora lució, como era de esperar, una prenda de su propia marca. Su atuendo consistía en un top corto negro combinado con una falda de talle bajo con aberturas en la cintura, todo ello rematado con largos guantes largos de ópera azul pastel. Fiel a su estilo, Vera Wang completó el conjunto con sus características gafas de sol extragrandes, un accesorio que se ha convertido en su sello distintivo y que utiliza como una verdadera herramienta de expresión personal.

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Reacciones mixtas

Esta aparición generó reacciones encontradas. En los comentarios, algunos internautas consideraron el atuendo "atrevido para su edad", mientras que muchos otros elogiaron "su audacia y libertad". Varios incluso la compararon con Audrey Hepburn, alabando "su elegancia atemporal".

Este debate revela la visión aún persistente sobre cómo deben vestirse las mujeres a medida que envejecen. Recordemos: el cuerpo y la apariencia de las mujeres, como los de cualquier otra persona, no deben ser objeto de juicio. Todos son libres de vestirse como deseen, independientemente de su edad, complexión o apariencia.

Un icono que desafía las convenciones relacionadas con la edad.

Ante este tipo de reacciones, Vera Wang siempre ha mantenido una postura clara: para ella, la edad es solo un número. La diseñadora ya ha declarado que espera, a través de sus creaciones, "ayudar a las mujeres a sentirse más cómodas y seguras de sí mismas". Para ella, existen "muchas definiciones de lo que una mujer puede ser".

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Un diseñador más que nunca en el punto de mira

Esta aparición forma parte de una racha de éxitos para Vera Wang. En los últimos meses, ha desfilado en numerosas alfombras rojas de gran repercusión, desde la Gala del Met hasta diversas galas neoyorquinas. En cada ocasión, reafirma su estatus excepcional en el mundo de la moda, donde prioriza la autoexpresión por encima de las expectativas relacionadas con la edad.

Al desafiar una vez más las convenciones, Vera Wang demuestra que no le importan las expectativas relacionadas con la edad. Estés de acuerdo o no con sus elecciones, la diseñadora chino-estadounidense nos recuerda, con gran estilo, que la moda no tiene fecha de caducidad.