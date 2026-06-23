A sus 52 años, Penélope Cruz está causando sensación con su nuevo corte de pelo.

La actriz española Penélope Cruz ha lucido su corte de pelo más corto en años, y el resultado no ha pasado desapercibido. Bautizado como el "bob de novio", este nuevo estilo confirma su predilección por los cortes bob, a la vez que le aporta a su imagen un toque decididamente relajado.

Un corte bob relajado, al estilo "novio".

Fue el famoso estilista Dimitris Giannetos quien compartió el cambio, junto con fotos, en Instagram. Realizado en Los Ángeles, el corte ahora le llega a los hombros, marcando el peinado más corto de Penélope Cruz en mucho tiempo. Manteniéndose fiel a la tendencia del "bob de novio", el estilista optó por un look deliberadamente "natural", que él describe como el peinado del día después: ligeramente despeinado y peinado hacia un lado, sin cepillarlo. Un flequillo largo y ladeado enmarca el rostro y completa este look natural.

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Un corte inspirado en su look.

Para esta transformación, el estilista se inspiró en una pieza clave del atuendo de la actriz: una chaqueta de tweed multicolor que combinaba fucsia, morado y azul marino. Penélope Cruz la lució abierta sobre una camisa blanca, adornada con botones dorados, pendientes en forma de estrella y varios collares con colgantes dorados. Para su maquillaje, optó por una sombra de ojos ahumada color ciruela y un toque de malva iridiscente en pómulos y labios, para un look luminoso y veraniego.

La culminación de una "era Bob".

Este corte de pelo marca una nueva etapa en la transformación capilar que la actriz inició a principios de este año. En enero, durante un desfile de la Semana de la Moda de París, ya había cambiado su larga melena castaña por un bob largo y voluminoso. A lo largo de la primavera, Penélope Cruz aclaró su color añadiendo mechas rubias. Con este nuevo bob, luce su corte más corto desde el que llevó en la Gala del Met de 2024.

Una actriz con un estilo en constante evolución.

Tras alcanzar la fama internacional con películas como "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" y "Piratas del Caribe", Penélope Cruz también es reconocida por su impecable estilo y sus elecciones de belleza. En cada aparición, demuestra que puede combinar elegancia y audacia, sin conformarse jamás con una imagen estática.

Con este bob desenfadado al estilo boyfriend, Penélope Cruz ha logrado otra exitosa reinvención. Combinando inspiración de moda con un aire veraniego, nos recuerda que un simple corte de pelo puede ser suficiente para renovar cualquier look. Como era de esperar, sin duda llamará la atención.