La actriz Salma Hayek luce con elegancia su cabello gris natural.

La actriz, directora y productora mexicano-estadounidense-libanesa Salma Hayek no tiene intención de ocultar sus canas; todo lo contrario. En la alfombra roja de los premios Breakthrough Prize, las convirtió en el elemento central de un look absolutamente elegante.

La ceremonia más científica de Hollywood

El 18 de abril de 2026, el Barker Hangar en Santa Mónica acogió la 12.ª edición del Premio Breakthrough, apodado los "Óscares de la ciencia", que premia anualmente a los investigadores que han realizado los avances más significativos en sus respectivos campos.

Entre las numerosas celebridades presentes se encontraban la actriz estadounidense Anne Hathaway, la actriz, directora y productora estadounidense Zoe Saldaña, el actor y guionista estadounidense Robert Downey Jr., la actriz y productora estadounidense Jessica Chastain y la actriz y productora malasia Michelle Yeoh. Salma Hayek, asidua al evento, también estuvo presente, acompañada de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault.

Un vestido de Gucci que combina elegancia y sofisticación.

Para la ocasión, Salma Hayek optó por un largo vestido negro de Gucci, confeccionado en una tela fluida cubierta de lentejuelas dispuestas de forma irregular. Presentaba un pronunciado escote en V adornado con volantes y una falda con cola. Completó el conjunto con llamativas joyas de plata, creando una silueta elegante y atemporal.

El moño que dejaba ver sus canas.

Con un estilismo de Andy Lecompte, Salma Hayek lució un recogido trenzado con un flequillo ladeado cuidadosamente peinado, que dejaba ver sus reflejos plateados naturales. Fue la vez que más se había visto su cabello gris en la alfombra roja, y el resultado fue impactante. El recogido dejaba al descubierto unos pendientes colgantes de cristal y plata, así como un llamativo anillo en su dedo índice, diseñado por David Webb.

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Una elección, no una coincidencia.

Esta no es la primera vez que la actriz defiende su cabello natural. En una entrevista con la revista Allure, reveló que a su cabello "no le gusta que lo tiñan" y que se sentía mejor con "un cabello blanco y sano". Desde que mostró sus raíces plateadas en la ceremonia de los Globos de Oro a principios de 2025, Salma Hayek ha ido luciendo gradualmente sus canas en cada aparición pública. Una estrategia coherente que desafía las normas habituales de la alfombra roja.

En resumen, Salma Hayek desfiló por la alfombra roja junto a su esposo François-Henri Pinault, con quien está casada desde 2009. Juntos formaron una de las parejas más elegantes de la noche, demostrando que la confianza y la autenticidad son, sin duda, los mejores accesorios.