A sus 51 años, esta actriz admite que quiere salir con hombres más jóvenes.

La actriz y comediante estadounidense Chelsea Handler compartió recientemente su opinión sobre las relaciones y la diferencia de edad en un episodio del podcast "IRL" de Angie Martinez. Explicó que su enfoque hacia las relaciones románticas ha evolucionado con el tiempo, lo que la ha llevado a salir con parejas más jóvenes que ella.

Una visión sólida de la vida romántica

Conocida por su franqueza, Chelsea Handler ha declarado que, entre los veinte y los treinta años, solía salir con hombres mayores. Sin embargo, a partir de los cuarenta, su perspectiva cambió. Ahora afirma sentirse libre para tomar decisiones diferentes, acordes con su estilo de vida y sus prioridades personales.

“Cuando tenía 20 o 30 años, siempre salía con hombres mayores”, explicó, antes de añadir que luego decidió explorar una dinámica diferente. Reflexionando con humor sobre su evolución, afirmó: “Ahora voy en la dirección opuesta, porque estoy demasiado en forma para salir con alguien de 65 años”.

La importancia de la independencia

Chelsea Handler también hizo hincapié en la importancia fundamental de la independencia en su vida. Durante su discurso, explicó que no quería basar su vida diaria únicamente en una relación sentimental. Subrayó lo mucho que valoraba su libertad, especialmente en lo que respecta a sus viajes y la organización de su agenda.

“Me encanta viajar, me encanta conocer hombres, pero no quiero que alguien esté constantemente en mi espacio”, confesó. La comediante describió su mentalidad como guiada por el deseo de preservar su autonomía, sin dejar de estar abierta a diferentes tipos de relaciones. También habló sobre su visión del matrimonio, que considera una institución menos importante que antes, aunque reconoció que aborda el tema con humor.

Una evolución de las representaciones

La declaración pública de Chelsea Handler se enmarca en un contexto más amplio en el que diversas figuras públicas comparten opiniones diferentes sobre las relaciones románticas, especialmente en lo que respecta a la diferencia de edad entre las parejas. Estos testimonios contribuyen a ampliar las representaciones tradicionales de las parejas y las relaciones románticas. Al expresar abiertamente su perspectiva, Chelsea Handler contribuye a un debate más amplio sobre las expectativas sociales relacionadas con la edad, la independencia y las decisiones personales.

A través de sus declaraciones, Chelsea Handler resalta una visión de las relaciones románticas basada en la libertad individual y el crecimiento personal. Su testimonio ilustra la diversidad de caminos y opciones en las relaciones, recordándonos que las expectativas pueden evolucionar con las experiencias y las etapas de la vida.