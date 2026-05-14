A sus 68 años, Sharon Stone causó sensación con un traje blanco "ultraelegante".

La actriz y productora estadounidense Sharon Stone deslumbró recientemente en el Festival de Cine Clásico de TCM, celebrado en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. Optó por un traje blanco, combinado con un nuevo peinado que sin duda acaparó todas las miradas. Los comentarios en las publicaciones sobre su aparición elogiaron su look "ultraelegante".

Un traje blanco, confeccionado a medida por expertos hasta el más mínimo detalle.

Para su aparición en el Festival de Cine Clásico de TCM, Sharon Stone optó por un traje de dos piezas completamente blanco. La pieza central: un blazer estructurado adornado con botones de carey, llevado abierto sobre una camiseta sin mangas a juego, combinado con pantalones rectos de corte impecable. Una silueta sencilla pero elegante que priorizaba la precisión en la confección sobre los detalles llamativos.

Para sus pies, la actriz eligió mocasines Horsebit de charol de Gucci, un estilo emblemático de la casa de moda italiana. Como joyas, optó por una sencilla pulsera de cadena dorada y un anillo a juego: una elección minimalista que realzaba las líneas depuradas del conjunto. Su maquillaje, completamente transparente, destacaba por una tez luminosa, un toque de rubor rosado y un tono de labios natural. Este atuendo demuestra que Sharon Stone es uno de los iconos de la elegancia atemporal de Hollywood.

La fabulosa Sharon Stone antes de su conversación con el presentador de TCM, Eddie Muller, para la proyección de THE MISFITS (1961). #TCMFF (cortesía de TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6 de mayo de 2026

Un regreso al cabello largo

Si bien su atuendo causó sensación, fue el peinado de Sharon Stone lo que generó la reacción más generalizada. Desde 1998, la actriz se había convertido en sinónimo de sus cortes de pelo cortos: cortes pixie y bobs elegantes. Esta vez, causó sensación con una melena rubia dorada, con capas que enmarcaban su rostro y un suave y ondulado peinado con secador.

Tina Farey, directora editorial de Rush, analizó este nuevo look: "Sharon Stone ha abandonado su corte bob cuadrado por un estilo que recuerda a su look de los 90. La actriz combinó su voluminoso peinado con un precioso rubio cachemir, un tono cálido y fácil de mantener. Este color armoniza a la perfección con una base naturalmente clara, mientras que la adición de reflejos beige, caramelo y miel aporta profundidad y dimensión". Una transformación meticulosamente elaborada que se alinea con la tendencia clave de esta temporada: el "rizo en C", un rizo de cabello que se curva hacia adentro, imitando la letra C.

La elegancia no tiene límite de edad.

En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar en las publicaciones dedicadas a su apariencia. Muchos elogiaron su elección de un traje blanco y la modernidad de su look. "Ultra elegante", fue uno de los comentarios de los internautas que colmaron de halagos a Sharon Stone por su atuendo.

Más allá del estilo, esta aparición transmite un poderoso mensaje. Al igual que la actriz y modelo estadounidense Brooke Shields, o la actriz estadounidense Kelly Rutherford antes que ella, Sharon Stone es una de esas mujeres que se niegan a caer en el olvido tras cierta edad. Al adoptar códigos de moda sólidos —sábana impecable, silueta arquitectónica, un nuevo peinado— nos recuerda que la elegancia y la audacia no están reservadas a las generaciones más jóvenes. Este mensaje resuena con especial fuerza en una industria que aún tiende a relegar a las mujeres consideradas maduras a un segundo plano.

Con su traje blanco y su nueva melena, Sharon Stone protagonizó uno de los looks más comentados del Festival de Cine Clásico TCM 2026. Una aparición que confirma, por si hiciera falta alguna prueba más, que la actriz está libre de las limitaciones propias de la edad.