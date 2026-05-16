La actriz Emilia Clarke reflexiona sobre la terrible experiencia que la hizo creer que "era el fin" de su vida.

La actriz británica Emilia Clarke habló con emoción sobre los graves problemas de salud que sufrió en la cima de su éxito con "Juego de Tronos". Relató las dos hemorragias cerebrales que cambiaron su vida por completo y casi acabaron con su carrera.

Un período marcado por el miedo y la incertidumbre.

Emilia Clarke, que alcanzó la fama gracias a su papel de Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO, atravesó una difícil situación personal mientras su carrera despegaba. Invitada al podcast How To Fail with Elizabeth Day , la actriz relató cómo durante mucho tiempo creyó que no sobreviviría tras sufrir una segunda hemorragia cerebral.

Explicó que este periodo había afectado profundamente su relación con la vida y la muerte. Según su relato, sentía que había "escapado" de algo inevitable, hasta el punto de creer que "estaba destinada a morir". Este pensamiento la atormentó a diario durante su recuperación.

Una repentina ola de inquietud siguió a la primera temporada de "Juego de Tronos".

La primera hemorragia se produjo poco después de finalizar el rodaje de la primera temporada de "Juego de Tronos". Emilia Clarke relató haber sufrido un fuerte desmayo mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Londres. En aquel momento, se enfrentaba a una gran presión profesional, además de un intenso estrés personal.

La actriz describió un dolor repentino e intenso, comparable a la sensación de que se le rompiera una goma elástica en el cerebro. Los síntomas empeoraron rápidamente y se dio cuenta de que algo grave estaba sucediendo. Tras varios exámenes médicos, los doctores le diagnosticaron una hemorragia cerebral causada por un aneurisma. A pesar de la gravedad de la situación, Emilia Clarke seguía pensando en su futuro profesional. Le preocupaba especialmente que los productores de la serie la consideraran demasiado frágil para continuar con el rodaje.

El deseo de mantener en secreto su estado de salud

En sus declaraciones, Emilia Clarke también explicó que había hablado muy poco sobre este calvario con su círculo profesional. Solo había informado a los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, intentando mantener cierta discreción respecto a su salud.

Emilia Clarke admitió sentir "una especie de vergüenza" tras este episodio médico, temiendo "ser percibida de forma diferente en una industria donde la presión es constante". Este deseo de guardar silencio la llevó a seguir trabajando a pesar de las dificultades físicas y psicológicas asociadas a su recuperación. Unos años más tarde, Emilia Clarke reveló públicamente que había sufrido una segunda hemorragia cerebral que requirió una nueva intervención quirúrgica.

De esta dura experiencia a un compromiso personal

Tras su recuperación, Emilia Clarke decidió transformar esta dolorosa experiencia en acciones concretas. En 2019, fundó una organización dedicada a apoyar a las personas en rehabilitación tras una lesión cerebral. La organización se centra en temas como la neurorrehabilitación y el aislamiento que sufren los pacientes después de un traumatismo neurológico. Emilia Clarke espera concienciar a la sociedad sobre las consecuencias, a menudo invisibles, de las lesiones cerebrales y mejorar la atención que reciben los supervivientes.

Desde hace varios años, Emilia Clarke habla con mayor franqueza sobre este periodo de su vida. Sus relatos ponen de manifiesto las cicatrices psicológicas que pueden dejar estas experiencias traumáticas, incluso después de la recuperación física.

Al relatar las dos hemorragias cerebrales que sufrió durante el rodaje de «Juego de Tronos», Emilia Clarke ofrece un testimonio especialmente conmovedor sobre el miedo, la vulnerabilidad y la recuperación. Detrás del éxito mundial de la serie, la actriz atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Hoy, utiliza su experiencia para concienciar y apoyar a quienes sufren traumas neurológicos similares.