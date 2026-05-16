A sus 42 años, Mandy Moore opta por un color que ilumina su cabello castaño sin cambiarlo por completo.

La cantante, compositora, actriz, directora y estilista estadounidense Mandy Moore causó sensación en la presentación de Disney en Nueva York. Si bien su vestido de seda rojo acaparó todas las miradas, fue su nuevo color de cabello el que realmente se robó el protagonismo. Optó por un tinte sutil que aclara su cabello sin alterar su base natural. Una transformación discreta pero sorprendentemente efectiva que encarna a la perfección una importante tendencia de belleza: el look "besado por el sol", pero con un toque de "lujo discreto".

La técnica: marrón suavemente iluminado

En lugar de teñirse de rubio platino, Mandy Moore optó por un enfoque más sutil. La estilista añadió reflejos dorados en las puntas y aclaró gradualmente las raíces, logrando un tono fresco y cremoso. El resultado: un cabello con un aspecto naturalmente bañado por el sol, con una perfecta integración entre el largo y las raíces.

Este tipo de coloración no es un balayage clásico. Se trata más bien de una técnica gradual que aclara todo el cabello sin las líneas marcadas típicas de las transiciones demasiado abruptas. Mandy Moore comenzó esta transición en 2021, cuando empezó a añadir reflejos dorados a su cabello castaño chocolate. Cinco años después, probablemente ha ido un paso más allá, optando por un look ligeramente más intenso, perfecto para el verano.

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La tendencia "besada por el sol", versión "lujo discreto".

La aparición de Mandy Moore llega en el momento justo: la tendencia "besada por el sol" —literalmente "besada por el sol"— domina los códigos de belleza de la primavera-verano de 2026. Consiste en reproducir el efecto natural que el sol produce en el cabello después de unas semanas en la playa, con reflejos dorados en las zonas más expuestas (puntas, mechones alrededor del rostro).

Lo que distingue la versión de Mandy Moore es su lugar dentro del movimiento más amplio del "lujo discreto" aplicado a la belleza. Lejos de las transformaciones ostentosas, esta tendencia defiende la elegancia sutil, donde la calidad del trabajo prima sobre el factor sorpresa. En lugar de imponer un nuevo color, sugiere una luminosidad natural, como si siempre hubiera estado ahí.

Con esta sutil técnica de coloración, Mandy Moore confirma que es posible aclarar el cabello castaño sin transformarlo por completo. Este enfoque se alinea con las tendencias de belleza actuales, donde la elegancia se mide por la sutileza más que por los efectos drásticos.