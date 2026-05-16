Con un romántico vestido en tonos pastel, Sabrina Carpenter atrae todas las miradas.

La cantautora estadounidense Sabrina Carpenter deslumbró en el desfile Dior Cruise 2027, celebrado en el LACMA de Los Ángeles. Luciendo un vestido amarillo pastel bordado con motivos florales, zapatos de tacón a juego y un lazo blanco en el cabello, creó uno de los looks más comentados de la noche. Una aparición decididamente romántica, en perfecta sintonía con la tendencia actual del "amarillo mantequilla".

Un vestido directamente de la pasarela.

Para esta esperadísima aparición, Sabrina Carpenter optó por una pieza de la colección Crucero 2027, presentada esa misma noche. El vaporoso vestido, en un delicado tono "mantequilla fresca", jugaba con sutiles pliegues y sutiles detalles blancos. ¿El detalle estrella? Unas imponentes flores adornaban el bajo, otorgando al conjunto una dimensión casi escultórica.

Los accesorios, cuidadosamente seleccionados hasta el más mínimo detalle, realzaban esta estética romántica. Sabrina Carpenter llevaba un pequeño bolso del mismo tono mantequilla, también adornado con bordados florales, y lucía un delicado lazo de encaje blanco en el cabello.

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El regreso de los zapatos de tacón con lazo

¿La otra protagonista del look? Los zapatos. Sabrina Carpenter optó por un zapato de tacón con tira trasera, un modelo lanzado por la casa de moda francesa desde que Jonathan Anderson asumió la dirección creativa. Presentados por primera vez en el desfile Primavera 2026, estos zapatos exhiben con orgullo su estilo característico: una suela en forma de D —curva en un lado y puntiaguda en el otro—, una tira frontal adornada con un gran lazo con el nombre de Dior, una tira trasera y un tacón cónico.

Disponibles en una variedad de materiales y colores, estos zapatos de tacón se han convertido rápidamente en uno de los pares más codiciados de la temporada. Ya se han visto en los pies de la actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy en blanco, y en los de la actriz, productora y directora israelí-estadounidense Natalie Portman en un tono azul satinado. Sabrina Carpenter, por su parte, optó por la versión que combinaba con su vestido: un look monocromático impecable.

Amarillo mantequilla, el color de la temporada.

Más allá del look en sí, la aparición de Sabrina Carpenter confirma el protagonismo del amarillo mantequilla en las tendencias de 2026. Este amarillo suave, ligeramente cremoso, se ha consolidado desde la primavera como el color clave en las pasarelas y alfombras rojas. A medio camino entre el pastel y el amarillo mantequilla, aporta instantáneamente una dimensión luminosa a cualquier atuendo.

Este color, más suave que el amarillo brillante, resulta atractivo por su versatilidad: puede lucirse como un look completo o como un sutil acento, en tejidos fluidos o estructurados, de día y de noche. Un tono perfecto para la temporada primavera-verano, que además encaja a la perfección con la tendencia del "lujo discreto", donde la calidad del tejido y la delicadeza del corte priman sobre los efectos ostentosos.

Con su vestido bordado, sus icónicos zapatos de tacón y su paleta de colores impecable, Sabrina Carpenter nos regaló uno de los looks más logrados de los desfiles de esta temporada. Confirma su creciente influencia estilística y, con gran naturalidad, se consagra como uno de los accesorios más deseados del momento.