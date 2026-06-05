La modelo Candice Swanepoel acapara todas las miradas con su elegante silueta playera.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

Una de las publicaciones de Instagram de la modelo sudafricana Candice Swanepoel, tomada en una playa idílica, ilustra a la perfección su talento para combinar sencillez y fuerza visual.

Un juego de mostaza

En la foto, la ex ángel de Victoria's Secret aparece recostada sobre una palmera, luciendo un bikini color mostaza. Este tono cálido contrasta notablemente con los azules y negros habituales de la temporada, evocando inconfundiblemente el verano. El top tipo bralette triangular se combina con una braguita de tiras estilo brasileño, que recuerda a la estética de las pasarelas sudamericanas. El detalle que marca la diferencia son los toques finales: cuentas cuidadosamente ensartadas en los tirantes y un estampado original que le añade el toque justo de fantasía. Este trabajo meticuloso transforma una silueta minimalista en una prenda impactante.

El collar de conchas, un toque lleno de alma.

En cuanto a los accesorios, Candice Swanepoel optó por una pieza única y llamativa: un atrevido collar de conchas que definió el look. Una referencia directa a las tradiciones playeras, desde las costas del Pacífico hasta la costa brasileña, evocaba una sensación de libertad en un solo accesorio. El resto del look era intencionadamente minimalista: cabello rubio suelto, maquillaje minimalista pero luminoso y un brillo bronceado. El efecto general era perfecto para Instagram, difuminando la línea entre una sesión de fotos profesional y una selfie de vacaciones. "Paraíso de ensueño", "diosa radiante" : los comentarios de los fans lo decían todo sobre la inmediata acogida de la publicación.

El arte del minimalismo magnético

Las fotografías de Candice Swanepoel rara vez recurren a escenarios elaborados, maquillaje minimalista o una profusión de color. Lo que prioriza es la efectividad de un gesto, la fuerza de una pose, el resplandor de una tela sencilla sobre una piel dorada. Este minimalismo magnético, cultivado desde sus inicios desfilando en pasarelas internacionales, le permite hoy transformar cada publicación en un momento editorial.

Con esta nueva fotografía bañada por el sol, Candice Swanepoel nos recuerda por qué es una de las modelos más icónicas de su generación. Sin extravagancias, sin artificios visuales: solo una silueta impecable bajo una palmera y la maestría de una pose ejecutada hasta el más mínimo detalle. A veces, eso es todo lo que se necesita para marcar la pauta del verano.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Esta decisión tomada por esta tenista plantea un tema delicado en el deporte femenino.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esta decisión tomada por esta tenista plantea un tema delicado en el deporte femenino.

Océane Dodin no logró superar la fase previa del Abierto de Francia de 2026, pero su nombre sigue...

La influencer Alix Earle causa sensación con un atuendo playero "atrevido".

En Instagram, la influencer estadounidense Alix Earle creó uno de los carruseles más comentados de la temporada. En...

Con un vestido con detalles plateados, Lili Reinhart ilumina la alfombra roja.

La temporada de premios siempre nos regala momentos de moda espectaculares, y los Premios Gotham de Televisión de...

Shakira ilumina la alfombra roja con un vestido con detalles de cuento de hadas.

A medida que se acerca uno de los eventos más esperados de 2026, la cantautora colombiana Shakira lanza...

Meghan Markle en el centro del debate sobre la protección de los niños en las redes sociales.

Meghan Markle se encuentra en el centro de una polémica que mezcla su vida pública con su vida...

Esta actriz transgénero confirma que un vestido negro bien elegido puede causar una impresión duradera.

En el estreno en Los Ángeles de la película "Find Your Friends", la actriz estadounidense Zion Moreno optó...