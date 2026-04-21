En medio de un safari, Dua Lipa disfruta de una sesión de ejercicio que no pasa desapercibida.

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Incluso en medio de una aventura de safari, la cantante y compositora Dua Lipa aparentemente no ha abandonado su rutina de ejercicios. Compartió una serie de fotos en Instagram que captaron de inmediato la atención de sus millones de seguidores.

Un safari en Sudáfrica con su prometido

El carrusel de fotos que Dua Lipa publicó en Instagram muestra su viaje de safari a Sudáfrica, que realizó con su prometido, el actor Callum Turner. Las imágenes combinan paisajes salvajes con momentos más íntimos del viaje, ofreciendo una visión poco común de su vida cotidiana lejos de los escenarios y los estudios.

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Una selfie deportiva que se abre paso en el feed

En medio del carrusel, una selfie frente al espejo muestra a la cantante con un atuendo deportivo completamente negro: un top corto sin mangas combinado con pantalones elásticos a juego. La foto rápidamente generó una ola de reacciones positivas de sus fans, quienes la interpretaron como un reflejo de su constante compromiso con el ejercicio, incluso durante sus viajes.

Esta no es la primera vez que la cantante comparte imágenes de sus entrenamientos en las redes sociales: en marzo de 2026, publicó una selfie desde un gimnasio con motivo de que su canción "Houdini" alcanzara los mil millones de reproducciones en Spotify.

Al combinar paisajes espectaculares, momentos personales y un guiño a su deporte, Dua Lipa demuestra que se mantiene fiel a su estilo de vida, incluso al otro lado del mundo. Esta escapada de safari ilustra una faceta equilibrada de Dua Lipa, capaz de combinar relajación, amor y bienestar, bajo la atenta y siempre entusiasta mirada de sus fans.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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