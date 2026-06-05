A sus 53 años, Molly Sims apuesta por el encanto atemporal de la ropa de playa retro.

Apenas unos días después de celebrar su 53 cumpleaños, la actriz y modelo estadounidense Molly Sims regresó triunfalmente a la escena pública en el desfile de trajes de baño de Sports Illustrated en Miami Beach. Incorporó numerosas referencias a su pasado, logrando un resultado magistral e inesperado.

Primer vistazo: un estampado de cuadros vichy que evoca la década de 1950.

Para su debut en la pasarela, Molly Sims optó por una prenda que la moda contemporánea parece estar redescubriendo con entusiasmo: un bañador de cuadros vichy, ese estampado de cuadros bicolor típico de las siluetas pin-up de la posguerra. Escote pronunciado, copas balconette, corte ajustado: la prenda reúne todos los elementos de la moda de los años 50, recreados a la perfección para 2026.

Una clara referencia a toda una iconografía playera: la de las pin-ups que poblaban portadas de revistas, carteles publicitarios y películas de Hollywood de la época. Una era en la que la ropa de playa no era solo vestimenta, sino una auténtica puesta en escena, una que Molly Sims reinterpreta.

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Segunda mirada: un rojo en homenaje a Baywatch.

Para su segunda aparición, un cambio radical de imagen. Molly Sims causó sensación con un llamativo bañador rojo de una pieza, con escote redondo, una abertura alta en las caderas y la espalda descubierta atada con una cinta, un detalle que sorprendió al girarse hacia el público. Esta elección evoca sin duda los icónicos bañadores rojos de los socorristas de la mítica serie de los 90 "Baywatch".

Esta pieza, por sí sola, fusiona dos épocas: el sueño californiano y la nostalgia retro que domina la moda actual. Un homenaje perfectamente contemporáneo a la iconografía playera del otro lado del Atlántico.

En cuanto a belleza, un look característico con efecto bronceado.

Más allá de los dos atuendos, fue el look de belleza lo que acaparó todas las miradas. Molly Sims optó por su larga melena rubia hasta la cintura, peinada con suaves ondas, un estilo característico que evoca un aire retro. Su maquillaje destacaba por un brillo luminoso en el lagrimal, un suave rubor rosa en los pómulos y la punta de la nariz, y unos labios nude ligeramente satinados. El resultado final creaba una estética bronceada que complementaba a la perfección sus dos looks. Esta elección de peinado y maquillaje deliberadamente natural realzaba aún más el aire vintage de las prendas.

Sports Illustrated, un ambiente que ella conoce bien.

La aparición de Molly Sims en la pasarela de Sports Illustrated no es casualidad. La modelo, antigua presentadora del legendario programa "House of Style" de MTV, fue durante mucho tiempo uno de los rostros icónicos de la famosa edición anual dedicada a la moda playera, en la que apareció en numerosas ocasiones a principios de la década de 2000.

Su regreso a las pasarelas, más de veinte años después de sus primeras apariciones, se siente como un regreso a casa. Convertida desde entonces en actriz, escritora y empresaria —con su propia marca de belleza lanzada en los últimos años—, Molly Sims sigue encarnando, a su manera, una cierta idea del encanto californiano.

Con estas dos apariciones tan comentadas, Molly Sims ha hecho mucho más que simplemente "hacer una aparición en el mundo de la moda". Les recordó a todos que, a los 53 años, todavía se puede desfilar con soltura en la pasarela, por si alguien tenía alguna duda.