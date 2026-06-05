Con esta elección estilística, Kate Middleton hace un guiño evidente a otra época.

En una recepción real en Londres, Kate Middleton volvió a acertar de pleno con su elección de vestuario. La princesa de Gales lució un vestido de lunares rojos y blancos de inspiración vintage, que rápidamente generó un sinfín de comentarios en las redes sociales.

Un vestido rojo de lunares, un homenaje a la década de 1930.

El 2 de junio de 2026, Kate Middleton hizo acto de presencia en el Palacio de St. James en Londres. La Princesa de Gales asistió a una recepción para celebrar el 125 aniversario de Cancer Research UK, la mayor organización independiente de investigación del cáncer del mundo. Para la ocasión, cambió sus habituales atuendos contemporáneos por una creación decididamente retro.

El vestido vaporoso llega hasta los tobillos y termina con delicados volantes en el bajo. Las hombreras definidas estructuran la silueta, mientras que un ligero escote en V con solapa blanca, junto con un cinturón ancho, acentúa la cintura. El corte se inspira directamente en el vestido camisero de los años treinta, un estilo que las mujeres de entonces preferían por su practicidad: botones funcionales, líneas rectas y elegancia a medida.

El regreso del guisante

Fue el estampado lo que causó mayor sensación. En una temporada donde los lunares regresan con fuerza a las pasarelas y a las calles, Kate Middleton se desmarcó audazmente de su tradicional dúo blanco y negro, optando por el contraste más llamativo del blanco sobre rojo. Esta elección distaba mucho de ser inocente: símbolo de amor, fuerza y compromiso, el rojo también reflejaba la importancia del evento.

La creación es de Rodarte, una casa de moda californiana con sede en Pasadena, fundada por las hermanas Kate y Laura Mulleavy. Reconocidas por sus siluetas románticas y sus numerosas referencias a la historia del arte, las diseñadoras imprimen a su trabajo una especial atención a la investigación creativa, algo que se aprecia en cada pliegue y en cada detalle del vestido elegido por la Princesa de Gales.

Accesorios: el estilo monocromático característico.

Fiel a su predilección por las siluetas monocromáticas, Kate Middleton completó su atuendo con unos zapatos de tacón de terciopelo rojo de Gianvito Rossi y un bolso de mano a juego de la firma italiana Miu Miu. En cuanto a las joyas, optó por una elegancia discreta: un collar adornado con un colgante de rubí y unos pendientes de diamantes a juego.

Una presentación estilística perfectamente orquestada, que transmite una clara idea de coherencia hasta el más mínimo detalle. Con cada aparición, la Princesa de Gales refuerza así su posición como un nuevo tipo de icono de la moda: capaz de reinterpretar lo vintage sin simplemente dejarlo atrás.

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Un mensaje que va más allá de la apariencia.

Lo más importante sigue siendo la causa que se defiende. Junto al rey Carlos III, acompañado por la reina Camila y el príncipe Guillermo respectivamente, la princesa de Gales se unió a la celebración de una organización cuyo trabajo, lamentablemente, conoce muy bien. En 2024, con apenas unas semanas de diferencia, el rey Carlos III y Kate Middleton anunciaron que padecían cáncer.

En enero de 2025, la Princesa de Gales confirmó que había entrado en remisión, mientras que el tratamiento de la soberana estaba "progresando favorablemente" y se esperaba que "se suavizara durante 2026". Esta presencia conjunta, al servicio de una causa tan personal como colectiva, sin duda dio a toda la puesta en escena su significado principal: tras las vestimentas, existía, sobre todo, una lucha compartida.

Con su vestido Rodarte con detalles de los años 30, Kate Middleton se presenta así en varios niveles: un homenaje a la elegancia de otra época, un guiño perfectamente logrado a la tendencia de los lunares, pero también un fuerte apoyo a una causa profundamente personal.