A sus 63 años, la actriz Michelle Yeoh sorprende con una transformación capilar "radical".

Fabienne Ba.
@michelleyeoh_official / Instagram

La actriz y productora malasia Michelle Yeoh acaparó todas las miradas recientemente en la ceremonia de entrega de los premios Breakthrough 2026 en Santa Mónica. Conocida por su característica melena larga y oscura, sorprendió a todos con un cambio radical.

Un bob rubio retro que rompe las reglas.

Adiós a su icónica melena castaña: Michelle Yeoh ha optado por un bob corto a la altura de la barbilla en un luminoso tono rubio miel. Este peinado, caracterizado por la raya al lado y las ondas marcadas, se inspira directamente en la estética elegante del viejo Hollywood. El look también evoca a su personaje Madame Morrible en "Wicked", a la vez que añade un toque más moderno gracias a unas raíces intencionadamente más oscuras, creando un sutil contraste.

Un tratamiento de belleza y estilismo perfectamente ejecutado.

Para complementar esta transformación, la actriz optó por un maquillaje sofisticado: un delineador negro intenso y tonos rosados iridiscentes en párpados, labios y pómulos. Para su atuendo, Michelle Yeoh eligió una silueta elegante y poderosa, con un traje oscuro estructurado y solapas de satén. Esta elección de vestuario, que transmite poder, contrasta con la suavidad de su nuevo color de cabello, realzando el impacto visual general.

Una transformación que ilustra una fuerte libertad estilística.

Con esta transformación capilar, Michelle Yeoh demuestra una vez más su capacidad para reinventarse. Juega con los códigos de la edad y la elegancia, adoptando peinados que combinan referencias retro con modernidad. Esta transformación forma parte de una tendencia más amplia en la que los iconos del cine ya no dudan en experimentar, ya sea en la moda o en la belleza, afirmando así una total libertad estilística.

Al cambiar su peinado característico por un bob rubio de estilo retro, Michelle Yeoh protagonizó una de sus apariciones más impactantes. Esta transformación capilar confirmó que la audacia y la elegancia no tienen edad, y que cada detalle puede convertirse en una poderosa declaración de estilo en la alfombra roja.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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