¿Quién es la influencer australiana Leah Halton, poseedora del récord de "me gusta"?

Con tan solo 23 años, Leah Halton se ha consolidado como una de las figuras más virales de TikTok. Originaria de Melbourne, lleva varios años trabajando en el mundo del contenido digital, centrándose en belleza, moda y estilo de vida. Todo cambió en 2024: un simple vídeo de apenas unos segundos la catapultó a la fama mundial.

El vídeo que batió todos los récords

El éxito de Leah Halton se basa en un formato muy sencillo: un vídeo de sincronización labial grabado en su coche con la canción "Praise Jah in the Moonlight" de YG Marley. En cuestión de semanas, el vídeo acumuló cientos de millones de visualizaciones y decenas de millones de "me gusta". Dos años después, este contenido alcanzó un hito histórico, superando los 70 millones de "me gusta" y convirtiéndose en uno de los vídeos más populares —si no el más popular— de TikTok. Este logro le permitió superar a figuras icónicas de la plataforma, como la cantante filipino-estadounidense Bella Poarch, quien había ostentado el récord durante mucho tiempo.

Un diseñador que ya está bien establecido.

Contrario a lo que podría sugerir este repentino revuelo, Leah Halton no es una novata. Activa en redes sociales desde hace varios años, comparte regularmente tutoriales de maquillaje, looks de moda y momentos de su vida con su comunidad. Ahora cuenta con millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, y se ha consolidado como una figura clave en la nueva generación de influencers.

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Un fenómeno indicativo de la era viral.

El éxito de Leah Halton ilustra a la perfección la dinámica actual de las redes sociales: el contenido breve, espontáneo y fácilmente replicable puede convertirse en un fenómeno global en cuestión de días. Su vídeo incluso dio origen a una auténtica tendencia, copiada por miles de internautas que buscaban replicar su éxito viral.

En resumen, Leah Halton personifica a esta generación capaz de transformar un simple momento en un éxito mundial. Detrás de su récord de likes se esconde una realidad más amplia: la de un ecosistema digital donde el momento oportuno y la viralidad están redefiniendo las reglas de la fama.