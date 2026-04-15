La actriz Simone Ashley reinventa la ropa de playa con un estampado vintage.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

La actriz británica de ascendencia india Simone Ashley aporta una perspectiva fresca a la moda playera. Con una silueta veraniega acentuada por un estampado vintage, irradia un estilo radiante, elegante y muy a la moda.

Simone Ashley luce un atuendo playero con encanto retro.

Simone Ashley ha acaparado todas las miradas recientemente con una serie de impactantes looks playeros. Combinando cortes minimalistas, detalles estampados y una actitud relajada, la actriz ofrece una versión más moderna de la moda veraniega. Lo que más llama la atención es la presencia de un estampado de inspiración vintage. En un conjunto playero, un estampado puede marcar la diferencia. En el caso de Simone Ashley, aporta al conjunto una dimensión más sofisticada sin renunciar a su ligereza y frescura veraniega. Este efecto vintage funciona a la perfección gracias al contraste con las líneas depuradas de la silueta.

Con una sola aparición, la actriz nos recuerda que un estampado bien elegido puede ser suficiente para transformar un atuendo playero en un look realmente elegante. Mientras que algunas prendas de playa apuestan por la sencillez minimalista, Simone Ashley opta por algo más expresivo, con un toque retro que le aporta personalidad al conjunto.

La ropa de playa se está poniendo de moda.

Con este look, Simone Ashley demuestra que la moda playera sigue evolucionando. Ya no se limita a un básico de vacaciones, sino que se ha convertido en una auténtica declaración de estilo. Al reinterpretar esta silueta con un estampado vintage, Simone Ashley aporta un toque más moderno a la moda de playa.

Con esta aparición en ropa de playa, Simone Ashley confirma su predilección por las siluetas sencillas y llamativas. Gracias a este estampado vintage, aporta una nueva dimensión al vestuario veraniego y crea un look que no pasará desapercibido.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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