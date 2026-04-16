Para promocionar "Dune", Zendaya sorprende con un look de "efecto arena".

La actriz estadounidense Zendaya volvió a demostrar su estilo impecable durante la promoción de la película "Dune: Parte 3". En CinemaCon 2026 en Las Vegas, lució un conjunto de falda y chaqueta con efecto arena, que hacía eco directamente de la estética de la película.

Zendaya sorprende con una silueta que armoniza a la perfección con "Dune".

El 14 de abril de 2026, Zendaya se unió al actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, al actor estadounidense Jason Momoa y al director quebequense Denis Villeneuve en CinemaCon en Las Vegas para presentar "Dune: Parte 3". Varios medios de comunicación destacaron que la actriz había elegido un atuendo directamente inspirado en el mundo desértico de la saga, un traje de falda y chaqueta descrito como "similar a la arena", es decir, visualmente muy parecido a la textura y el color de la arena. Esta elección no pasó desapercibida. Al optar por un traje de falda y chaqueta que evoca inmediatamente las dunas de Arrakis, la actriz extendió la imaginería de la película al escenario.

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Un impresionante conjunto de falda y chaqueta con "efecto arena".

El motivo por el que este conjunto de falda y chaqueta acaparó tanta atención fue que se basaba menos en la ostentación y más en la evocación. Mientras que algunos atuendos promocionales buscan principalmente impresionar, Zendaya optó por una silueta que se relacionaba con la película de una manera más sutil. La tela, el color y el efecto general hacían clara referencia al paisaje árido y mineral asociado con "Dune".

Este enfoque refleja a la perfección lo que ha hecho que su estilo en la alfombra roja sea tan impactante durante años. Zendaya no solo luce un atuendo llamativo; a menudo crea una especie de narrativa estilística, especialmente evidente durante sus grandes giras promocionales. Varias publicaciones de moda ya han destacado su predilección por este tipo de vestuario temático.

Zendaya confirma su predilección por los looks temáticos.

Esta aparición se ajusta a un patrón bastante claro. Zendaya suele figurar entre las celebridades que mejor dominan el arte del "método de vestuario", es decir, vestir el material promocional de una película con referencias directas a su universo. En el caso de "Dune", este conjunto de falda y chaqueta con efecto arena parecía casi una extensión natural de la narrativa, ya que el desierto sigue siendo fundamental para la identidad visual de la franquicia.

Con esta imagen, la actriz estadounidense Zendaya confirma una vez más su capacidad para transformar una simple aparición promocional en una imagen impactante. Y para "Dune: Parte 3", el mensaje es clarísimo: incluso antes del estreno, Zendaya ya ha encontrado la manera perfecta de transmitir su atmósfera.