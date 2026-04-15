Hailey Bieber apuesta por estos colores llamativos que se perfilan como tendencia en 2026.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber causó sensación en el festival Coachella 2026. Ataviada con un vestido corto amarillo adornado con un llamativo ribete rosa, su look ya refleja varias de las principales tendencias de moda para 2026.

Hailey Bieber con un look vibrante

En Coachella (del 10 al 19 de abril de 2026), Hailey Bieber fue el centro de la atención del festival, gracias a la esperadísima aparición de Justin Bieber en el escenario y al espacio efímero de Rhode, su marca lanzada en 2022. Para la ocasión, optó por un vestido corto amarillo con ribetes rosa brillante, que rápidamente llamó la atención y generó muchos comentarios.

El look en cuestión era un vestido vintage de Dior diseñado por John Galliano, de la colección Otoño/Invierno 1998-1999. Varias publicaciones de moda destacaron cómo esta prenda, por sí sola, reunía dos elementos muy deseados del momento: la energía de los colores llamativos y el persistente regreso del vestido lencero.

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El amarillo brillante y el rosa ya se perfilan como los colores a tener en cuenta.

La razón por la que este conjunto funciona tan bien es porque se basa en una combinación de colores que llama la atención de inmediato sin resultar complicada. El amarillo aporta luminosidad, mientras que el vibrante rosa le da un toque más atrevido al conjunto. Esta elección de paleta no es casual. Está relacionada con el auge de los tonos vivos y alegres en las tendencias de primavera/verano de 2026, especialmente aquellos que incluyen amarillo canario, magenta y, en general, combinaciones de colores que revitalizan la silueta en cuestión de segundos.

Un vestido corto que también vuelve a poner de moda el vestido lencero.

Más allá de los colores, el corte corto y ajustado de este vestido se alinea con la tendencia de los vestidos lenceros inspirada en los años 90, una silueta que suele resurgir con la llegada del calor. Sin duda, esto es lo que hace que el conjunto sea tan llamativo. Visualmente, resulta fácil de interpretar, pero concentra varias referencias importantes: el aire vintage de Galliano, la estética del encaje tan propia de los 90 y el deseo de usar colores más atrevidos que las paletas neutras que han predominado durante mucho tiempo.

Coachella confirma su papel como laboratorio de la moda.

Este look también encaja a la perfección en un contexto muy específico. Cada año, Coachella actúa como un catalizador de tendencias, y las apariciones de las celebridades son analizadas minuciosamente. Varios medios de comunicación describieron la aparición de Hailey Bieber como "uno de los momentos clave de la moda del fin de semana".

Con este vestido corto amarillo con detalles en rosa brillante, Hailey Bieber cumple con creces. Revive el vestido lencero, confirma el regreso de los colores llamativos y nos recuerda, una vez más, que Coachella sigue siendo el escenario perfecto para lanzar las tendencias de moda de la temporada.