La presencia de estas dos aficionadas durante el Mundial ha suscitado numerosos comentarios.

Aunque no marcaron ningún gol, causaron sensación. Dos creadoras de contenido francesas, Andie Ella (@andie_ella) y Maya Borsali (@mayadorable), vistas en las gradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desataron una avalancha de comentarios en las redes sociales.

Dos seguidoras de la selección francesa destacaron entre las demás.

Tras acudir a animar a la selección francesa en un estadio estadounidense, las dos jóvenes compartieron varias fotos de su día. Vestidas con la camiseta azul de la selección francesa y ondeando con orgullo una bandera tricolor, Andie Ella (@andie_ella) y Maya Borsali (@mayadorable) derrocharon entusiasmo. Entre selfies sonrientes y poses divertidas, su publicación rápidamente atrajo la atención mucho más allá de su círculo habitual de seguidores.

La expectación fue tan grande en parte porque Andie Ella es una creadora de contenido francesa con cientos de miles de seguidores. Su presencia en el Mundial, junto a la también creadora de contenido Maya Borsali (@mayadorable), no hizo más que aumentar el alcance de su publicación.

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Una avalancha de comentarios de admiración

Las reacciones se multiplicaron rápidamente bajo las fotos. "Es increíble ser tan hermosa", "Los fans más entusiastas" : los internautas la colmaron de elogios, aplaudiendo tanto su belleza como su energía. Una demostración de cómo una simple aparición en las gradas puede, en la era de las redes sociales, convertirse en un verdadero fenómeno viral.

Un fenómeno específico de la competencia

Esta secuencia ilustra una tendencia ya consolidada: durante las grandes competiciones, la atención ya no se limita al terreno de juego. Celebridades, influencers y aficionados anónimos se convierten, durante el tiempo que dura una foto, en figuras seguidas y comentadas. La Copa del Mundo, vista por miles de millones de espectadores, ofrece una plataforma ideal para estos momentos.

En tan solo unas fotos, Andie Ella (@andie_ella) y Maya Borsali (@mayadorable) demostraron que el ambiente en las gradas también forma parte del espectáculo. Entre su ferviente apoyo a Les Bleus y su buen humor compartido, las dos aficionadas dejaron huella y confirmaron que, a veces, la pasión se vive tanto en las gradas como en el terreno de juego.