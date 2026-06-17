Esta cantante lleva un vestido de encaje que sin duda no pasa desapercibido.

Fabienne Ba.
@mayajama / Instagram

La presentadora británica de televisión y radio Maya Jama ha demostrado una vez más por qué es considerada una de las presentadoras más elegantes de la pequeña pantalla. Para su aparición en el programa británico "Love Island: Aftersun", optó por un vestido blanco de encaje que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Una aparición muy esperada en el plató de "Love Island: Aftersun".

Fue en la alfombra roja de "Love Island: Aftersun", el programa que presenta, donde Maya Jama causó sensación. Acostumbrada a convertir cada una de sus apariciones televisivas en un momento de moda, confirmó su estatus de ícono con una elección particularmente audaz. No solo encarnó su papel de presentadora, sino que ofreció una verdadera exhibición de estilo que inmediatamente desató una ola de reacciones en las redes sociales y en la prensa especializada en moda.

Un vestido blanco de encaje

La pieza central de su atuendo es un vestido largo y ajustado, confeccionado íntegramente en encaje blanco. La tela, tejida con un delicado estampado floral, cae desde el busto hasta el suelo, jugando con la transparencia. La parte inferior del vestido adopta una silueta de sirena, ceñida al cuerpo hasta las rodillas antes de ensancharse ligeramente, en un estilo que recuerda a los vestidos de novia contemporáneos. Esta elección de material ejemplifica el estilo característico de Maya Jama. El resultado es una mezcla hábilmente equilibrada de elementos —corsé, encaje, sirena y volantes— que transforma el vestido en una auténtica pieza de alta costura.

Un escote realzado con tachuelas plateadas.

La parte superior del vestido es uno de los elementos más llamativos del conjunto. El escote pronunciado está enmarcado por una hilera de tachuelas plateadas, que añaden un toque rockero a la estética romántica general. Este contraste entre el delicado encaje y el brillo metálico de los detalles le confiere a la prenda una dimensión moderna y sofisticada. Un detalle de alta costura que subraya la precisión del diseño y el carácter único del look.

Una cintura estilo corsé con cordones centrales.

A la altura de la cintura, el corpiño del vestido se extiende con un efecto fluido, complementado por un cordón central que evoca la corsetería clásica. Esta estructura ajustada esculpe con precisión la silueta de Maya Jama, siguiendo un corte inspirado en las siluetas más icónicas de la ropa de noche. El cordón, funcional y decorativo a la vez, añade una dimensión gráfica al diseño general. Un toque de alta costura que consolida la sofisticada estética del conjunto.

Un aspecto pulido para completar la apariencia general.

Para su peinado y maquillaje, Maya Jama optó por un look que armonizaba a la perfección con su atuendo. Llevaba el cabello suelto, con ondas luminosas, cayendo sobre un hombro para lucir su escote. Su maquillaje, con un efecto bronceado, realzaba su tez radiante. Esta armoniosa combinación complementaba el vestido sin restarle protagonismo, demostrando la meticulosa atención al detalle en su apariencia.

Otro momento de moda memorable para Maya Jama.

Con su pronunciado escote y su tejido de encaje, el vestido que luce Maya Jama forma parte de una larga lista de impactantes diseños creados por la presentadora. Conocida por su agudo sentido de la moda y su habilidad para convertir cada aparición en un evento, Maya Jama nos ha regalado una vez más un momento memorable en el mundo de la moda. Esta elección ilustra a la perfección la libertad estilística que ha defendido desde su debut televisivo.

Maya Jama ha vuelto a deslumbrar con su aparición estelar. Con un escote pronunciado, un corsé con cordones en el centro y una falda de sirena, la presentadora británica luce un atuendo romántico y sofisticado a la vez. Una prueba más de que es uno de los iconos de la moda más seguidos en la televisión británica.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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