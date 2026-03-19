Rosalía incendia el escenario con un camerino digno de un ballet futurista.

En el escenario, algunos artistas traspasan los límites de la interpretación visual y musical. El vestuario se convierte entonces en un elemento central del espectáculo. Este es el exitoso enfoque de Rosalía, quien marcó el inicio de su gira eLUX con una propuesta artística que fusiona danza clásica, estética futurista e ilusiones escénicas.

Un lanzamiento destacable en Lyon.

Fue en el LDLC Arena, el 16 de marzo de 2026, donde Rosalía dio inicio a su gira internacional. Según la revista People, la cantautora y música española presentó "un espectáculo construido en torno a un universo visual particularmente elaborado" .

Desde los primeros minutos, queda claro el tono: la actuación trasciende la mera música para adoptar un enfoque integral, similar al de la ópera o el ballet contemporáneo. El programa incluye una selección de unas veinte canciones, acompañadas de una escenografía cambiante y llamativos cambios de vestuario.

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Atuendos inspirados en el ballet

Entre los elementos más comentados, el vestuario ocupa un lugar central. Rosalía, en particular, luce un atuendo inspirado directamente en el ballet clásico: un leotardo blanco, un tutú rosa y zapatillas de ballet, reinterpretados con una estética moderna. Este look, combinado con la etérea coreografía, refuerza la impresión de una fusión entre concierto y espectáculo artístico.

En ocasiones, Rosalía es llevada en brazos o acompañada por bailarines, creando escenas visuales que recuerdan a una coreografía. Otras siluetas enriquecen este universo: vestidos fluidos, prendas estructuradas o conjuntos que combinan tejidos ligeros con detalles más gráficos.

Entre la moda, la performance y la narración de historias

El vestuario de Rosalía es mucho más que una simple sucesión de looks. Contribuye a una narrativa coherente, donde cada atuendo refleja un estado de ánimo o una intención artística específica. Observamos transiciones entre siluetas inspiradas en la danza clásica y otras más contemporáneas, que recuerdan a la estética de club o vanguardista. Esta diversidad refleja su identidad musical, conocida por «fusionar influencias y géneros». El vestuario se convierte así en una extensión de este enfoque híbrido.

Más allá del vestuario, la dimensión visual del espectáculo se basa en una escenografía meticulosa. Rosalía incorpora ilusiones ópticas, jugando con perspectivas, formas y movimiento en el escenario. En algunas presentaciones, aparece suspendida o enmarcada por elementos gráficos manipulados por los bailarines, creando imágenes casi abstractas. Este enfoque refuerza la identidad del espectáculo, donde cada canción se convierte en una puesta en escena completa, construida en torno a un universo visual específico.

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Una ambiciosa gira internacional

La gira "LUX Tour" continuará en varios países, con una serie de fechas anunciadas a nivel mundial. Esta gira acompaña el lanzamiento de su álbum "Lux", que se presentará en noviembre de 2025. A través de este proyecto, Rosalía reafirma su posición en la escena internacional, ofreciendo espectáculos donde la dimensión visual juega un papel tan importante como la música.

Con este nuevo espectáculo, Rosalía ofrece mucho más que un concierto: una experiencia inmersiva donde la moda, la danza y la puesta en escena interactúan. Su vestuario, inspirado en el ballet pero reinventado con una estética contemporánea, ilustra una clara intención: transformar cada actuación en una obra de arte visual. Este enfoque contribuye a redefinir las convenciones de la interpretación musical contemporánea.