Simone Ashley, con su atuendo playero, causa sensación en la arena.

La actriz británica de ascendencia india Simone Ashley ha cambiado los ambientes de la alta sociedad de "Bridgerton" por una playa soleada. Recientemente fue fotografiada para una campaña de verano, y las imágenes no tardaron en circular por internet.

Una campaña de verano muy esperada

El sitio web de entretenimiento Just Jared compartió varias fotos de Simone Ashley posando en la playa para la nueva colección cápsula de verano de Burberry en su cuenta oficial de Instagram. Las luminosas imágenes, tomadas al aire libre en un entorno costero, captaron de inmediato la atención de los seguidores de Instagram y de la prensa especializada en moda.

En las fotos, Simone Ashley aparece tumbada boca abajo en la arena, con el pelo negro peinado con efecto mojado (un peinado que da la impresión de que acaba de salir del agua). Una pose relajada que hace que las imágenes resulten aún más impactantes.

Un aspecto metalizado adornado con un icónico estampado de cuadros.

Para esta sesión fotográfica, Simone Ashley luce diversos conjuntos playeros de Burberry, alternando entre bikinis y bañadores. Entre ellos destaca un conjunto en color Cacao Metálico, un caramelo dorado con reflejos metalizados. La parte superior, de escote cuadrado, está adornada con un estampado de cuadros en los bordes y los tirantes. La parte inferior presenta el mismo estampado en los bajos. Un conjunto que combina a la perfección la ropa deportiva con la elegancia.

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Simone Ashley, una figura esencial en la moda.

Entre la serie "Bridgerton", sus desfiles y sus colaboraciones con importantes casas de moda, Simone Ashley se ha consolidado en 2026 como una de las actrices británicas más cotizadas del mundo de la moda. Su capacidad para encarnar distintos mundos —desde la aristocracia inglesa hasta playas paradisíacas— la convierte en una musa especialmente versátil y deseada.

Arena, sol y un estampado a cuadros: Simone Ashley transformó esta sesión de fotos en la playa en un auténtico momento de moda. Una imagen que confirma por qué es tan solicitada mucho más allá de los platós de cine.