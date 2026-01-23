Search here...

A sus 44 años, esta modelo brasileña luce su figura en la playa

Anaëlle G.
@alessandraambrosio/Instagram

La modelo y actriz brasileña Alessandra Ambrosio publicó recientemente una foto en Instagram que causó sensación. La exángel de Victoria's Secret aparece radiante en una playa tropical, con los pies en aguas turquesas, frente a un horizonte de montañas y veleros.

Elegancia natural

Vestida con un conjunto naranja azafrán —pantalones cortos y un bolero (una chaqueta corta con chaleco desabrochado)— y coronada con un sombrero de paja, la modelo brasileña encarna una belleza radiante y serena. Esta foto, probablemente tomada en Brasil, refleja la conexión de Alessandra con sus raíces, así como su compromiso con un estilo de vida que equilibra el deporte, el bienestar y el equilibrio personal.

Una ola de admiración en línea

La publicación generó cientos de miles de "me gusta" en tan solo unas horas y una avalancha de elogios. Los internautas aplaudieron unánimemente su carisma atemporal: "¡Eres una diosa, atemporal!" , "A los 44 años, eres más inspiradora que nunca", "Un auténtico reto en la playa". Entre emojis de corazones y fuego y mensajes de admiración, el apoyo fue abrumador.

Como embajadora de marcas de bienestar y cofundadora de su propia línea de trajes de baño, Alessandra Ambrosio inspira mucho más allá de la pasarela. Estas fotos de playa forman parte de una trayectoria constante: la de una mujer que transita los años con serenidad, una autenticidad que sus fans siguen celebrando.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Cuero de pies a cabeza: Kim Kardashian marca estilo a los 45

